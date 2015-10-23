В Госдуме предлагают проводить голосование на выборах через портал госуслуг

Фото: ТАСС/Сергей Карпов

Госдума рассмотрит вопрос о том, чтобы предоставить гражданам возможность голосовать на выборах через личный кабинет на портале госуслуг. Об Этом m24.ru рассказал член комитета по конституционному законодательству и госстроительству нижней палаты парламента Алексей Диденко.

Депутат подчеркнул, что уровень защиты портала госуслуг достаточен для того, чтобы не допустить вмешательства со стороны в волеизъявление граждан. К тому же многие люди с ограниченными физическими возможностями смогут проголосовать, не покидая квартиры, и при этом территориальной избирательной комиссии (ТИК) не придется направлять к ним выездную группу с переносной урной.

"Не все граждане по состоянию здоровья или другим причинам могут прийти в назначенный день на избирательные участки. Особенно это касается инвалидов-колясочников и тех, у кого проблемы с опорно-двигательным аппаратом. Однажды зарегистрировавшись на портале госуслуг, они смогут принимать участие во всех последующих выборах, не выходя из дома", - подчеркнул Диденко.

По словам депутата, для внедрения такой системы по всей стране может понадобиться пилотный проект, который лучше всего реализовать в Москве. "Столица подходит лучше других городов, так как здесь выше степень распространения интернета, больше скорость и устойчивее трафик. К тому же в Москве пользователи более привычны к использованию различных электронных государственных сервисов", - пояснил парламентарий.

При этом Диденко отмечает, что внедрение системы голосования на выборах через портал госуслуг потребует серьезных изменений в действующем законодательстве. Поэтому говорить о каких-либо конкретных сроках реализации проекта пока рано.

Председатель комиссии по законодательству, регламенту, правилам и процедурам Мосгордумы Александр Семенников считает, что если проект выйдет на уровень законодательной инициативы, столица будет готова стать испытательной площадкой для новой системы голосования.

"Электронные услуги и онлайн-сервисы все плотнее входят в повседневную жизнь москвичей, часто заменяя собой посещения госучреждений. Время ожидания в очереди в центрах госуслуг "Мои документы" в Москве составляет всего три минуты, это лучший показатель в мире. Горожане привыкли пользоваться электронными госуслугами. За этим форматом - будущее", - подчеркнул он.

Сегодня федеральным порталом госуслуг пользуются порядка 20 миллионов россиян из 60 миллионов граждан, имеющих выход в интернет. Процедура регистрации на сайте довольно сложная: необходимо предоставить данные о СНИЛС, паспортные данные, посетить удостоверяющий центр, а также аккредитованные удостоверяющие центры, где выдается электронная цифровая подпись. Все эти меры необходимы для максимально эффективной защиты аккаунта от взлома. Для регистрации на столичном портале госуслуг необязательно приходить в пункт подтверждения личности, всю процедуру можно выполнить через интернет. Однако для заполнения формы потребуется вводить данные паспорта и СНИЛС. Сегодня на столичном портале ПГУ зарегистрировано порядка 4,5 миллионов пользователей. С помощью ресурса можно получить доступ к 285 государственным услугам.



Медиа-эксперт Антон Коробков-Землянский считает, что с технической частью проекта трудностей не возникнет. "Различные сервисы онлайн-голосования давно работают на многих ресурсах. Добавить похожий интерфейс и разместить его в отдельной вкладке личного кабинета на портале госуслуг – вопрос одного дня", - отметил он.

При этом эксперт подчеркивает, что гораздо большее внимание нужно будет уделить системе верификации голосов. "Бумажные бюллетени можно пересчитать, в случае с электронными выборами определить, проголосовал человек сам, или его голос поддельный – сложнее. Но эту проблему можно решить, например, при помощи электронной подписи. Ее можно использовать для идентификации человека и подтверждения его личности при голосовании", - заключил Коробков-Землянский.

Директор автономной некоммерческой организации "Информационная культура" Иван Бегтин считает, что инициатива с введением возможности голосовать на выборах через портал госуслуг нуждается в широком обсуждении.

"Важно понять, нужна избирателям такая возможность или нет. К тому же в системе выборов через интернет есть ряд слабых мест. Например, уязвим для стороннего вмешательства браузер, через который пользователь заходит на портал госуслуг. Все эти детали нужно обсудить с экспертным сообществом", - подчеркнул он.

Напомним, власти предлагали открыть доступ к личному кабинету на портале госуслуг через сервисы мобильного банка. Сейчас Минкомсвязи ведет переговоры с крупнейшими представителями банковского сообщества. Опробовать систему планируется на базе столичного ПГУ, ряд кредитных организаций уже подтвердил свое участие в пилоте.

Кроме того, через портал госуслуг теперь можно не только оплатить штрафы ГИБДД, но и обжаловать их. А пользователи столичного ПГУ могут узнать меню обедов в школах и детских садах и установить лимит расходов на питание. Помимо этого, родители смогут присматривать за своим ребенком в детском саду при помощи камер, которые планируется устанавливать в группах.