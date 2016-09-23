Форма поиска по сайту

23 сентября 2016, 16:35

Политика

Выборы президента ВФЛА состоятся 9 декабря

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Выборы президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) пройдут девятого декабря. Такое решение было принято на заседании президиума организации, сообщает ТАСС.

В то же время Федерация легкой атлетики Волгоградской области пока не выдвинула Елену Исинбаеву кандидатом на пост президента ВФЛА. "Исинбаева настроена решительно, но конкретного решения еще не принято. Мы должны провести свою конференцию и выдвинуть кандидата, а также делегатов на конференцию ВФЛА. С датой проведения собственной конференции мы пока не определились", – рассказал глава региональной федерации Владимир Типаев.

Ранее СМИ сообщили, что действующий президент ВФЛА, министр спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин не будет участвовать в новых президентских выборах. Свои кандидатуры также могут выдвинуть чемпион Европы по легкой атлетике Александр Шустов и бывший легкоатлет Максим Карамашев.

Однако выборы президента могут пройти и на безальтернативной основе. Тогда Исинбаева станет единственным кандидатом на указанный пост, за которого будут голосовать делегаты конференции.

Двукратная олимпийская чемпионка Исинбаева в августе была выбрана и утверждена в качестве члена Международного олимпийского комитета. Ранее знаменитая прыгунья с шестом завершила спортивную карьеру. О том, почему Исинбаева для нашего спорта больше, чем имя – читайте в материале m24.ru.

