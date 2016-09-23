ЦИК подвел окончательные итоги выборов в Госдуму. По итогам голосования в Думу прошли четыре партии. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Единая Россия" набрала 54,2 процента голосов, КПРФ – 13,34, ЛДПР – 13,14, "Справедливая Россия" – 6,22. Другие партии не смогли преодолеть пятипроцентный барьер и не будут представлены в Госдуме.

В 13 из 15 избирательных одномандатных округов в Москве победили кандидаты от "Единой России".

Как сообщил на заседании ЦИК РФ зампредседателя Центральной избирательной комиссии РФ Николай Булаев, "Единая Россия" получила 343 мандата, КПРФ – 42, ЛДПР – 39, "Справедливая Россия" – 23, "Родина" – один, "Гражданская Платформа" – один. Еще один мандат получил самовыдвиженец.

Общероссийская явка на выборы составила 47,88 процента от общего числа избирателей.







Округ Победитель Бабушкинский округ Иван Тетерин ("Единая Россия") Кунцевский Вячеслав Лысаков ("Единая Россия") Ленинградский Галина Хованская ("Справедливая Россия") Люблинский Петр Толстой ("Единая Россия") Медведковский Денис Парфенов (КПРФ) Нагатинский Елена Панина ("Единая Россия") Новомосковский Дмитрий Саблин ("Единая Россия") Орехово-Борисовский Любовь Духанина ("Единая Россия") Перовский Сергей Железняк ("Единая Россия") Преображенский Антон Жарков ("Единая Россия") Тушинский Геннадий Онищенко ("Единая Россия") Ховринский Ирина Белых ("Единая Россия") Центральный Николай Гончар ("Единая Россия") Черемушкинский Дмитрий Морозов ("Единая Россия") Чертановский Анатолий Выборный ("Единая Россия")

История вопроса 18 сентября в России прошли выборы в Государственную думу. Во всех регионах избирательные участки были открыты с 8:00 до 20:00 по местному времени. Последние избирательные участки закрылись в Калининграде. В Москве работали более 3,6 тысячи избирательных участков. На большинстве из них были установлены камеры видеонаблюдения, с помощью которых можно также следить и за подсчетом голосов. Камеры не были установлены только на вокзалах, в медучреждениях и СИЗО, так как это запрещено законодательством. Выборы в 2016 году прошли по смешанной системе: из 450 депутатов 225 были избраны по партийным спискам и единому федеральному округу, а еще 225 – по одномандатным округам. Партиям для попадания в Думу необходимо было преодолеть 5-процентный барьер, кандидатам в округах достаточно было получить относительное большинство голосов.


