Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 сентября 2016, 01:09

Политика

ЦИК подвел окончательные итоги выборов в Госдуму

ЦИК подвел окончательные итоги выборов в Госдуму. По итогам голосования в Думу прошли четыре партии. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Единая Россия" набрала 54,2 процента голосов, КПРФ – 13,34, ЛДПР – 13,14, "Справедливая Россия" – 6,22. Другие партии не смогли преодолеть пятипроцентный барьер и не будут представлены в Госдуме.

В 13 из 15 избирательных одномандатных округов в Москве победили кандидаты от "Единой России".

Как сообщил на заседании ЦИК РФ зампредседателя Центральной избирательной комиссии РФ Николай Булаев, "Единая Россия" получила 343 мандата, КПРФ – 42, ЛДПР – 39, "Справедливая Россия" – 23, "Родина" – один, "Гражданская Платформа" – один. Еще один мандат получил самовыдвиженец.

Общероссийская явка на выборы составила 47,88 процента от общего числа избирателей.


ОкругПобедитель
Бабушкинский округ Иван Тетерин ("Единая Россия")
КунцевскийВячеслав Лысаков ("Единая Россия")
ЛенинградскийГалина Хованская ("Справедливая Россия")
ЛюблинскийПетр Толстой ("Единая Россия")
МедведковскийДенис Парфенов (КПРФ)
НагатинскийЕлена Панина ("Единая Россия")
НовомосковскийДмитрий Саблин ("Единая Россия")
Орехово-БорисовскийЛюбовь Духанина ("Единая Россия")
ПеровскийСергей Железняк ("Единая Россия")
ПреображенскийАнтон Жарков ("Единая Россия")
ТушинскийГеннадий Онищенко ("Единая Россия")
ХовринскийИрина Белых ("Единая Россия")
ЦентральныйНиколай Гончар ("Единая Россия")
ЧеремушкинскийДмитрий Морозов ("Единая Россия")
ЧертановскийАнатолий Выборный ("Единая Россия")

История вопроса

18 сентября в России прошли выборы в Государственную думу. Во всех регионах избирательные участки были открыты с 8:00 до 20:00 по местному времени. Последние избирательные участки закрылись в Калининграде.

В Москве работали более 3,6 тысячи избирательных участков. На большинстве из них были установлены камеры видеонаблюдения, с помощью которых можно также следить и за подсчетом голосов. Камеры не были установлены только на вокзалах, в медучреждениях и СИЗО, так как это запрещено законодательством.

Выборы в 2016 году прошли по смешанной системе: из 450 депутатов 225 были избраны по партийным спискам и единому федеральному округу, а еще 225 – по одномандатным округам. Партиям для попадания в Думу необходимо было преодолеть 5-процентный барьер, кандидатам в округах достаточно было получить относительное большинство голосов.

Фотогалерея

1 из 32
Сюжет: Выборы в Госдуму – 2016

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика