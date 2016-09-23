ЦИК подвел окончательные итоги выборов в Госдуму. По итогам голосования в Думу прошли четыре партии. Об этом сообщает Агентство "Москва".
"Единая Россия" набрала 54,2 процента голосов, КПРФ – 13,34, ЛДПР – 13,14, "Справедливая Россия" – 6,22. Другие партии не смогли преодолеть пятипроцентный барьер и не будут представлены в Госдуме.
В 13 из 15 избирательных одномандатных округов в Москве победили кандидаты от "Единой России".
Как сообщил на заседании ЦИК РФ зампредседателя Центральной избирательной комиссии РФ Николай Булаев, "Единая Россия" получила 343 мандата, КПРФ – 42, ЛДПР – 39, "Справедливая Россия" – 23, "Родина" – один, "Гражданская Платформа" – один. Еще один мандат получил самовыдвиженец.
Общероссийская явка на выборы составила 47,88 процента от общего числа избирателей.
|Округ
|Победитель
|Бабушкинский округ
|Иван Тетерин ("Единая Россия")
|Кунцевский
|Вячеслав Лысаков ("Единая Россия")
|Ленинградский
|Галина Хованская ("Справедливая Россия")
|Люблинский
|Петр Толстой ("Единая Россия")
|Медведковский
|Денис Парфенов (КПРФ)
|Нагатинский
|Елена Панина ("Единая Россия")
|Новомосковский
|Дмитрий Саблин ("Единая Россия")
|Орехово-Борисовский
|Любовь Духанина ("Единая Россия")
|Перовский
|Сергей Железняк ("Единая Россия")
|Преображенский
|Антон Жарков ("Единая Россия")
|Тушинский
|Геннадий Онищенко ("Единая Россия")
|Ховринский
|Ирина Белых ("Единая Россия")
|Центральный
|Николай Гончар ("Единая Россия")
|Черемушкинский
|Дмитрий Морозов ("Единая Россия")
|Чертановский
|Анатолий Выборный ("Единая Россия")
История вопроса18 сентября в России прошли выборы в Государственную думу. Во всех регионах избирательные участки были открыты с 8:00 до 20:00 по местному времени. Последние избирательные участки закрылись в Калининграде.
В Москве работали более 3,6 тысячи избирательных участков. На большинстве из них были установлены камеры видеонаблюдения, с помощью которых можно также следить и за подсчетом голосов. Камеры не были установлены только на вокзалах, в медучреждениях и СИЗО, так как это запрещено законодательством.
Выборы в 2016 году прошли по смешанной системе: из 450 депутатов 225 были избраны по партийным спискам и единому федеральному округу, а еще 225 – по одномандатным округам. Партиям для попадания в Думу необходимо было преодолеть 5-процентный барьер, кандидатам в округах достаточно было получить относительное большинство голосов.