Мосгоризбирком вынес Навальному устное предупреждение

Алексей Навальный. Фото: ИТАР-ТАСС

Мосгоризбирком вынес устное предупреждение кандидату в мэры Москвы Алексею Навальному, говорится на официальном сайте организации. Такое решение комиссия приняла по результатам проверки обращений о нарушении порядка проведения предвыборной агитации со стороны Навального.

"Навальный - кандидат молодой, неопытный, баллотируется впервые. Мы уверены, что в дальнейшем кандидат учтет свои ошибки и не допустит нарушений законодательства со стороны сотрудников своего предвыборного штаба", - говорится в сообщении Мосгоризбиркома.

Накануне председатель комиссии Валентин Горбунов заявил, что в Мосгоризбирком поступило множество жалоб избирателей, которые утверждают, что Навальный нарушает порядок предвыборной агитации. В числе этих нарушений заявители называют распространение материалов, не оплаченных из средств избирательного фонда кандидата и не содержащих необходимых выходных данных.

Если нарушения превысят нормы, установленные законом, регистрацию Навального как кандидата в мэры могут отменить, отметили в Мосгоризбиркоме.