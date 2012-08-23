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Политика

23 августа 2012, 11:06

"Яблоко" поддержит Чирикову на выборах мэра Химок

выборы Химки Олег Шахов Евгения Чирикова Сергей Митрохин яблоки власть

Партия "Яблоко" неожиданно отказалась выдвигать собственного кандидата - Игоря Белоусова. И на выборах партия поддержит Евгению Чирикову, которая известна как защитница Химкинского леса. До начала выдвижения кандидатур на пост главы Химок остались сутки

Председатель партии "Яблоко" Сергей Митрохин и лидер движения в защиту Химкинского леса Евгения Чирикова договорились о сотрудничестве на предстоящих выборах мэра подмосковных Химок, сообщает пресс-служба партии.

Подробности пока не сообщаются.

Напомним, 14 августа глава Химок Владимир Стрельченко подал в отставку. Временно исполняющим обязанности мэра был назначен бывший первый вице-губернатор Тульской области Олег Шахов.

Выдвижение кандидатов на пост мэра начнется 24 августа. Евгения Чирикова заявила, что намерена участвовать в выборах. Партия "Яблоко" собиралась выдвинуть своего кандидата – лидера химкинского отделения Игоря Белоусова. Они оба уже баллотировались на пост главы Химок в 2009 году. Белоусов занял тогда второе место, а Чирикова – третье.

Сама избирательная кампания стартовала 20 августа и завершится 13 сентября, выборы пройдут 14 октября.

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Сюжет: Выборы мэра Химок

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