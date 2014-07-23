День голосования пройдет максимально гласно и открыто - Горбунов

Во время выборов в Мосгордуму шестого созыва со всех избирательных участках будет организована видеотрансляция, рассказал на пресс-конференции председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.

По его словам, день голосования пройдет максимально гласно и открыто. На избирательных участках установят прозрачные урны для бюллетеней и КОИБы. Наблюдателями смогут стать представители всех политических партий.

Горбунов подчеркнул, что на предстоящих в сентябре выборах будут созданы все условия для работы наблюдателей.

Выборы в Московскую городскую Думу пройдут 14 сентября 2014 года в Единый день голосования. Кандидатами в депутаты Мосгодумы МГИК зарегистрировал 273 человека.

В городской парламент шестого созыва будут избраны 45 депутатов сроком на пять лет. Голосование пройдет по одномандатной системе.

Согласно принятому закону, в Мосгордуму сроком на пять лет будет выбрано по одному депутату от каждого из 45 избирательных округов. Округа образованы сроком на 10 лет, а входят в них граничащие друг с другом территории Москвы.

Голосованию будут предшествовать дебаты, они стартуют 18 августа. Кандидатам в депутаты Мосгордумы будет предоставлено бесплатное эфирное время на четырех СМИ из холдинга "Москва Медиа". Кандидаты смогут выступить перед избирателями на телеканалах "Москва 24" и "Москва Доверие", а также радиостанциях "Радио Москва" и "Москва FM".