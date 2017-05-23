Экс-глава минздрава Эфиопии стал новым гендиректором ВОЗ

Фото: ТАСС/Zuma\Xu Jinquan

Нового генерального директора Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) избрали на заседании 70-й Всемирной ассамблеи здравоохранения в Женеве, сообщает ТАСС.

Им стал бывший глава министерства здравоохранения Эфиопии Тедрос Аданом Гебреисус, набравший 133 голоса. Против высказались 50 делегатов.

Тедрос Аданом Гебреисус получил образование в столице Эритреи и в Лондоне, имеет степень доктора наук по специальности "Общественное здравоохранение". Министерство здравоохранения Эфиопии возглавлял с 2005 по 2012 годы.

30 июня пост гендиректора ВОЗ покидает Маргарет Чен. Бывший министр здравоохранения Гонконга возглавляла международную организацию последние 10 лет.