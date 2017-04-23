Макрон и Ле Пен проходят во второй тур выборов президента Франции

Фото: ТАСС/Panoramic/Zuma

Бывший министр экономики Франции Эммануэль Макрон и лидер французской партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен по предварительным данным выходят во второй тур президентских выборов, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал BFM TV.

Макрон набирает 23,7 процента голосов, Ле Пен – 22 процента. Следом идут лидер леворадикального движения "Неподчинившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон и кандидат от партии "Республиканцы" Франсуа Фийон – у них по 19,5 процента.

Фийон уже признал свое поражение и заявил, что во втором туре будет голосовать за Макрона. "Я считаю, что нужно выступить против ультраправых, и потому я буду голосовать за Эмманюэля Макрона", – отметил он.

Всего на пост главы государства претендуют 11 кандидатов. Кандидатам в первом туре необходимо получить абсолютное большинство голосов вне зависимости от явки. Второй тур состоится 7 мая.