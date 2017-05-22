США обращались к России после взлома сервера Демпартии

Фото: ТАСС/Сергей Коньков

Заместитель секретаря Совета безопасности РФ Олег Храмов рассказал, что Соединенные Штаты обращались к России с вопросом о взломе якобы российскими хакерами сервера Демократической партии, сообщает газета "Коммерсант".

Обращение от демократов поступило перед выборами президента США. По словам Храмова, обращение поступило поздно – буквально за неделю до выборов.

Российские профильные ведомства отреагировали на запрос своевременно, сказал Храмов. Он подчеркнул, что американским ведомствам были предоставлены исчерпывающие ответы, но, несмотря на это, США все же обвинили Россию во вмешательстве.

До выборов Америка обвиняла Россию в причастности к взлому баз данных Демпартии и в передаче информации WikiLeaks. Обвинения были голословными, так как американские ведомства не предоставили результатов расследования.