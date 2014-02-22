Парламент Украины проголосовал за отставку президента

Верховная Рада проголосовала за отставку Виктора Януковича

Парламент Украины проголосовал за отставку Виктора Януковича и назначил выборы президента на 25 мая, сообщает ИТАР-ТАСС. За это решение проголосовали 328 депутатов, то есть конституционное большинство.

В свою очередь, как сообщила советник Виктора Януковича Анна Герман, президент не устранился от исполнения обязанностей, а находится в рабочей поездке в Харьков.

Уполномоченным по контролю за деятельностью министерства обороны Верховная Рада назначила экс-главу Генштаба Владимира Заману, передает РИА Новости. Уполномоченным по контролю за деятельностью Службы безопасности Украины – депутата Валентина Наливайченко.

Также сегодня стало известно, что Юлия Тимошенко вышла на свободу из тюремного заключения. 22 февраля парламент Украины принял постановление, позволяющее освободить от уголовного наказания бывшего премьера.

Вечером в субботу, 22 февраля, Тимошенко покинула харьковскую клинику "Укрзализныци", где она находилась на лечении, и поехала в Киев. Перед вылетом из Харькова она заявила журналистам, что будет баллотироваться на пост президента Украины.

В заключении она находилась с конца декабря 2011 года, экс-премьера этапировали в Качановскую колонию в Харькове для отбывания наказания. Однако в мае 2012 года Тимошенко из-за проблем со спиной перевели из женской колонии в харьковскую больницу.

Напомним, что 22 и 23 февраля на Украине объявлен траур по погибшим в центре Киева. По данным Минздрава Украины, всего за три дня противостояния погибли 77 человек, за медпомощью обратились более 500 человек, треть из них – сотрудники милиции.

В пятницу президент Украины Виктор Янукович и лидеры оппозиции подписали соглашение об урегулировании кризиса. Президент заявил, что инициирует досрочные выборы до конца года и вернет Конституцию 2004 года. Также в стране появится правительство народного единства.

Соглашение было подписано, чтобы прекратить беспорядки и столкновения сил правопорядка со сторонниками оппозиции, длившиеся более трех месяцев. Кризис на Украине начался в конце ноября 2013 года, после того как правительство отложило подписание соглашения о европейской интеграции.

С тех пор в Киеве и ряде крупных городов Украины проходили массовые митинги. Очередное обострение ситуации в центре Киева началось 18 февраля. За первый день столкновений погибли 25 человек, неизвестные подожгли Дом Профсоюзов. 19 февраля обстановка накалилась - на Украине началась контртеррористическая операция.