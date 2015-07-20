Выборы президента ФИФА состоятся 26 февраля 2016 года

Фото: ТАСС/Виталий Белоусов

Конгресс ФИФА, на котором состоятся выборы нового главы организации, пройдет 26 февраля 2016 года в Цюрихе, сообщает "Р-Спорт".

Такое решение было принято на заседании исполкома Международной федерации футбола, который проходит сегодня в Цюрихе.

Напомним, действующий президент ФИФА Йозеф Блаттер был переизбран 29 мая. Соперник Блаттера принц Иордании Али бин Аль-Хусейн снял кандидатуру с выборов, хотя после первого тура голосования победителя определить не удалось. Для этого нужно было набрать не менее 140 голосов. Блаттер набрал 133 голоса.

Блаттер возглавлял ФИФА с 1998 года. Ранее он переизбирался на пост президента федерации в 2002, 2007 и 2011 годы.

2 июня, спустя четыре дня после переизбрания на пятый срок, на экстренной пресс-конференции в Цюрихе Блаттер объявил об уходе с поста президента Международной федерации футбола.

Выборы проходили на фоне крупнейшего скандала в истории ФИФА. 27 мая в Цюрихе по подозрению в коррупции были задержаны высокопоставленные чиновников ФИФА. Чуть позже стали известны имена задержанных.

Это вице-президенты ФИФА Джеффри Уэбб и Эухенио Фигередо, бывший член исполкома ФИФА Джек Уорнер, а также Эдуардо Ли, Хулио Роча, Костас Таккас, Рафаэль Эскевель, Хосе Мария Марин и Николас Леос.