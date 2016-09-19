Выборы в Госдуму – 2016: результаты

Выборы депутатов Государственной думы VII созыва прошли в России 18 сентября. Центризбирком планирует подвести окончательные итоги в пятницу, 23 сентября. А о предварительных данных – читайте в материале m24.ru.

Фото: m24.ru/Лидия Широнина

Как проходили выборы

Выборы в Госдуму VII созыва впервые с 2003 года прошли по смешанной системе: из 450 депутатов 225 были избраны по партийным спискам и единому федеральному округу, а еще 225 – по одномандатным округам. Партиям для попадания в думу необходимо было преодолеть 5-процентный барьер, кандидатам в округах достаточно было получить относительное большинство голосов.

В Москве работали более 3,6 тысячи избирательных участков. На большинстве из них были установлены камеры видеонаблюдения, с помощью которых можно было следить и за подсчетом голосов. Камеры не были установлены только на вокзалах, в медучреждениях и СИЗО, так как это запрещено законодательством.

Результаты выборов

Явка избирателей на выборы в Госдуму в Москве по результатам обработки свыше 99 процентов протоколов составила 35,22 процента. В столице 80 тысяч избирателей проголосовали по открепительным. А вот явка по стране составила 47,75 процента.

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По последним данным, партия "Единая Россия" в столице набирает 37,7 процента голосов, КПРФ – 13,93 процента, ЛДПР – 13,11 процента. Далее следует "Яблоко" – 9,51 процента. Пятерку замыкает "Справедливая Россия" – 6,55 процента.







Округ Лидер Бабушкинский округ Иван Тетерин ("Единая Россия") Кунцевский Вячеслав Лысаков ("Единая Россия") Ленинградский Галина Хованская ("Справедливая Россия") Люблинский Петр Толстой ("Единая Россия") Медведковский Денис Парфенов (КПРФ) Нагатинский Елена Панина ("Единая Россия") Новомосковский Дмитрий Саблин ("Единая Россия") Орехово-Борисовский Любовь Духанина ("Единая Россия") Перовский Сергей Железняк ("Единая Россия") Преображенский Антон Жарков ("Единая Россия") Тушинский Геннадий Онищенко ("Единая Россия") Ховринский Ирина Белых ("Единая Россия") Центральный Николай Гончар ("Единая Россия") Черемушкинский Дмитрий Морозов ("Единая Россия") Чертановский Анатолий Выборный ("Единая Россия")

Кандидаты от "Единой России" лидируют в 13 из 15 одномандатных округов на выборах в Госдуму в Москве.

В целом по стране в 203 округах из 225 лидирует ЕР, еще в семи округах лидируют КПРФ и "Справедливая Россия". ЛДПР по-прежнему занимает первое место в пяти одномандатных округах.

Партия "Родина" выигрывает в одном округе, как и "Гражданская платформа". Также единственным самовыдвиженцем, побеждающим по одномандатному округу, является Владислав Резник. Он лидирует в Адыгейском одномандатном округе.

По партийным спискам следующие результаты:

"Единая Россия" – 54,17 процента голосов;

КПРФ – 13,37 процента;

ЛДПР – 13,18 процента;

"Справедливая Россия" – 6,21 процента;

"Коммунисты России" – 2,28 процента;

"Яблоко" – 1,99 процента;

"Российская партия пенсионеров за справедливость" – 1,74 процента;

"Родина" – 1,49 процента;

"Партия роста" – 1,28 процента;

"Зеленые" – 0,76 процента;

ПАРНАС – 0,73 процента;

"Патриоты России" – 0,59 процента;

"Гражданская платформа" – 0,22 процента;

"Гражданская сила" – 0,14 процента.

"Люди проявили гражданскую позицию"

В штаб "Единой России вечером 18 сентября приехали Владимир Путин и Дмитрий Медведев. Штаб посетил и Сергей Собянин.

Владимир Путин назвал хорошим для партии результат на выборах. По его словам, люди проявили гражданскую позицию.

"Явка не самая большая, но высокая. Для "Единой России", как и для любой партии, важен результат. А результат хороший. В целом, можно с уверенностью заявить, что партия добилась очень хорошего результата и победила", – сказал глава государства.

Дмитрий Медведев отметил, что "партия будет иметь абсолютное большинство" в Государственной думе.

Сергей Собянин подчеркнул, что выборы были открытые, честные и конкурентные.

"Поздравляю с заслуженной победой. Я считаю, что это победа. Результат для Москвы неплохой. Особенно убедительные результаты по одномандатным округам. Работа шла с избирателями. Кандидатами погрузились в те проблемы, которые существовали в каждом избирательном округе, районе, подъезде. Такого не было давно. Надеюсь, что та связь, которая образовалась у вас с москвичами во время выборов, сохранится на протяжении всего срока работы в Думе", – сказал мэр.

Градоначальник подчеркнул, что значительное количество москвичей проголосовало за другие партии. "Это не означает, что мы должны их не замечать. Мы должны учитывать их мнение в своей работе так же, как и мнение тех, кто отдал свой голос за "Единую Россию", – отметил Собянин.

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Нарушения

Общественный штаб по наблюдению за выборами в Государственную думу в Москве не выявил серьезных нарушений в ходе голосования в столице.

Члены общественного штаба использовали наработки прошлых лет – были организованы взаимодействие с партиями и кандидатами, мониторинг видеозаписей с участков для голосования. Проводились выездные проверки участков, к работе которых появлялись претензии.

Возглавил созданный на базе общественной палаты Москвы штаб председатель комиссии по развитию гражданского общества Общественной палаты, главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов, его заместителями стали член Общественной палаты Вадим Ковалев и председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

Нарушений общественного порядка и безопасности в ходе выборов в Госдуму в Москве также допущено не было. На каждом избирательном участке дежурили сотрудники правоохранительных органов. Всего в Единый день голосования порядок обеспечивали свыше 30 тысяч человек.

Главы субъектов РФ

18 сентября также проходили выборы глав субъектов Российской Федерации. В Тульской области по итогам обработки 100 процентов протоколов победил Алексей Дюмин.

В Ульяновской области 53,91 процента голосов набрал временно исполняющий обязанности губернатора Сергей Морозов, выдвинутый "Единой Россией".

На досрочных выборах в Республике Тува победил Шолбан Кара-оол, собрав абсолютное число голосов избирателей – 86 процентов. Из более 124 тысяч 235 избирательных бюллетеней за него отдано более 109 тысяч голосов.

В Забайкальском крае на выборах главы региона победила врио губернатора Наталья Жданова, выдвинутая от "Единой России". Жданова набрала 54,22 процента голосов избирателей. На выборах главы Тверской области победил Игорь Руденя, представляющий "Единую Россию".

На досрочных выборах главы Республики Коми победил временно исполняющий обязанности Сергей Гапликов. Он получил 62,17 процента голосов избирателей.

Главы Чечни Рамзан Кадыров победил на выборах главы региона, получив 97 процентов голосов избирателей.

18 сентября в должность вступили главы двух северокавказских республик – Карачаево-Черкесии и Северной Осетии. За кандидатуру Рашида Темрезова на должность главы республики депутаты Народного Собрания Карачаево-Черкесии проголосовали единогласно. За кандидатуру Вячеслава Битарова на должность главы Северной Осетии проголосовали 56 из 61 депутатов.

Также в Единый день голосования в 21 регионе России проводились выборы депутатов законодательных органов государственной власти. В 11 регионах страны выбирали депутатов представительных органов муниципальных образований. В Кемерове выбирали главу города, где побеждает кандидат от "Единой России", 40-летний Илья Середюк.