Москва выиграла конкурс на проведение выборов главы IWF

Фото: ИТАР-ТАСС

Выборы президента Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) пройдут в Москве в мае 2013 года. Эту возможность столица получила благодаря победе России в конкурсе на право проведения выборов главы IWF.

В конкурсе на организацию проведения выборов, который состоялся в словацком городе Кошице, участвовали семь стран. Во втором туре голосования Россия с преимуществом в один голос обошла Таиланд. Нашу страну на заседании представлял первый вице-президент Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Андрей Рыбак, сообщает РИА Новости.

Выборы состоятся в мае 2013 года в гостинице "Украина". Точная дата начала выборов пока неизвестна.

Выборы руководства IWF проводятся раз в четыре года. В настоящее время главой федерации является Тамаш Аян, занимающий этот пост с 2001 года.