Завершились дебаты кандидатов от 3-го избирательного округа

На телеканале "Москва 24" завершились дебаты кандидатов от 3 округа

На телеканале "Москва 24" завершились дебаты кандидатов в Мосгордуму от 3-го избирательного округа. На радиостанции "Москва FM" дебаты можно будет услышать в записи в 22.30.

Участие в предвыборных дебатах приняли Даниил Белов (ЛДПР), Альберт Арзуманян ("Яблоко"), Дмитрий Сараев (КПРФ), Валерий Скобинов ("Единая Россия"), Владимир Демидко ("Справедливая Россия"), Юрий Анашкин (самовыдвиженец).

Избирательный округ № 3 Районы: Митино, Покровское-Стрешнево, часть района Щукино Митино, Покровское-Стрешнево, часть района Щукино Кандидаты: Анашкин Юрий Александрович .

Родился в 1962 году, живет в Москве. Работает в Воскресной школе православного прихода Елисаветинского храма Московской епархии Русской православной церкви. Занимает должность преподавателя. Самовыдвиженец.

Арзуманян Альберт Аргиналович .

Родился в 1969 году, живет в Москве. Пенсионер. Выдвинут региональным отделением партии "Яблоко".

Белов Даниил Романович .

Родился в 1989 году, живет в городе Ржев, Тверской области. Работает в Российском государственном университете туризма и сервиса. Занимает должность аспиранта. Выдвинут московским отделением партии "Либерально-демократическая партия России".

Демидко Владимир Александрович .

Родился в 1980 году, живет в Москве. Работает в ООО "Спотлинк". Занимает должность генерального директора. Выдвинут региональным отделением партии "Справедливая Россия".

Сараев Дмитрий Михайлович .

Родился в 1980 году, живет в Москве. Работает в ЗАО "ГК Право". Занимает должность старшего юриста. Выдвинут московским отделением "Коммунистической партии Российской Федерации".

Скобинов Валерий Петрович .

Родился в 1959 году, живет в Москве. Работает в Московской городской думе. Занимает должность депутата. Выдвинут московским отделением партии "Единая Россия".

В своем вступительном слове кандидаты в депутаты рассказали о себе и представили основные тезисы предвыборных программ. Белов отметил, что депутат должен активно работать на протяжении всего срока службы, а также прислушиваться к мнению людей. В свою очередь, Альберт Арзуманян признался, что идет в Мосгордуму, чтобы на деле изменить жизнь города к лучшему и заставить власть "работать для народа".

На "Москве FM" завершены дебаты кандидатов от избирательного округа №3

Дмитрий Сараев заявил, что депутаты должны нести не только административную, но и материальную ответственность перед гражданами. Валерий Скобинов сообщил, что он ежедневно встречается с жителями, что позволяет ему знать обо всех проблемах округа.

Владимир Демидко, являющийся муниципальным депутатом, отметил, что сейчас муниципальные депутаты осуществляют связь между жителями и властью. Юрий Анашкин сообщил, что идет в Мосгордуму, чтобы граждане могли самостоятельно влиять на то, что происходит в городе.

Кандидаты обсудили проблемы экологии и ЖКХ, деятельность правительства Москвы, а также свои первые шаги на посту депутата Мосгордумы.

Затем участники дебатов произнесли заключительное слово, в котором обратились к избирателям и еще раз отметили главные тезисы своей политической программы.

Выборы в Мосгордуму состоятся 14 сентября в единый день голосования. В городской парламент шестого созыва будут избраны 45 депутатов сроком на пять лет. Впервые выборы пройдут по одномандатной системе.

В апреле была утверждена новая схема из 45 избирательных округов, включая территорию новой Москвы. Численность избирателей в каждом округе в среднем составляет 161 тысячу человек. Впервые выборы пройдут полностью по одномандатной системе, то есть голосовать надо будет за конкретных кандидатов, а не за политические партии.

Как и на выборах мэра в 2013 году, все участки для голосования оснастят камерами видеонаблюдения, чтобы все желающие могли следить за ходом выборов в режиме онлайн. Предварительная регистрация на портале наблюдения за выборами откроется 30 августа.

"Мосгорсправка": Выборы в Мосгордуму

На избирательных участках установят прозрачные урны для бюллетеней и КОИБы. Наблюдателями смогут стать представители всех политических партий. Также наблюдатели впервые смогут сопровождать сотрудников избиркомов во время надомного голосования.