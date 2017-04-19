Илюмжинов собрался идти на выборы президента FIDE

Президент FIDE Кирсан Илюмжинов решил выдвинуть свою кандидатуру на пост президента Международной шахматной организации в 2018 году, передает "Интерфакс".

"Я уверен в своей победе", – сказал Илюмжинов.

Очередные выборы президента FIDE пройдут в сентябре 2018 года в Грузии, в Батуми.

27 марта 2017 года вокруг фигуры Илюмжинова разгорелся скандал. На официальном сайте FIDE появилась новость, что он уходит в отставку . Сам Илюмжинов опроверг это заявление и рассказал, что его хотели сместить.

Вице-президент FIDE Мохаммад Камбузия также опроверг информацию. Он добавил, что новость могла появиться из-за ошибки пресс-службы организации. Илюмжинов объяснил недопонимание с организацией сложностями перевода, из-за которых его слова в письме FIDE и национальным федерациям неверно поняли.

Кирсан Илюмжинов возглавил FIDE в 1995 году и с тех пор неоднократно переизбирался на новый срок. Недавно он оказался в санкционном списке США по Сирии.

