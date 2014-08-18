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МО

18 августа 2014, 10:08

На выборах в Подмосковье зарегистрировано более 7,5 тысяч кандидатов

выборы кандидаты Мособлизбирком мо выборы в Подмосковье

Фото: m24.ru/Александр Сивцов

На выборы глав муниципалитетов и депутатов местного самоуправления Московской области зарегистрировано 7 589 человек, сообщил в пятницу "Интерфакс" со ссылкой на Избирательную комиссию Московской области.

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Как ранее писало сетевое издание М24.ru, регистрация кандидатов на участие в выборах в Подмосковье завершилась 12 августа. В течение двух дней сотрудники Мособлизбиркома вводили данные в систему ГАС "Выборы", после чего смогли назвать число зарегистрированных кандидатов на разные посты в подмосковных муниципальных образованиях и советах депутатов.

В выборах глав муниципальных образований Подмосковья зарегистрированы кандидатами 407 человек, в том числе 229 представителей политических партий и 178 самовыдвиженцев. Больше всего кандидатов, 95 человек, зарегистрировано от партии "Единая Россия". 40 кандидатов представят партию "Справедливая Россия", 37 – КПРФ, 35 – ЛДПР и 7 – "Яблоко".

На посты в советах депутатов будут претендовать 7 182 человека. 5 481 кандидат зарегистрирован от политических партий и 1 701 человек – самовыдвиженцы. Максимальное число кандидатов выдвинула "Единая Россия": от нее на выборы отправятся 2 572 человека. На втором месте по численности – представители КПРФ (1 064 кандидата). "Справедливую Россию" представляют 762 человека, ЛДПР – 552 человека, партию "Яблоко" – 204 человека.

Выборы в разных районах Московской области пройдут в единый день голосования, 14 сентября 2014 года. Жителям Подмосковья предстоит выбрать глав 101 муниципального образования, в том числе 9 городских округов, 2 муниципальных районов, 90 городских и сельских поселений. Также в Области выберут депутатов 223 муниципальных образований.

Напомним, что 14 сентября состоятся также выборы в Мосгордуму. Старт предвыборной агитации в СМИ был дан 16 августа. В городской парламент шестого созыва москвичам предстоит выбрать 45 депутатов.

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