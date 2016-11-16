Клинтон опередила Трампа на миллион голосов избирателей

Фото: ТАСС/Алексей Филиппов

Проигравшая выборы президента США кандидат от Демократической партии Хиллари Клинтон опередила более чем на миллион голосов избирателей своего соперника, республиканца Дональда Трампа. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".

Согласно промежуточным итогам, Клинтон набрала 61 миллион 964 тысячи голосов, Трамп – 60 миллионов 961 тысячу. На данный момент в стране все еще продолжается обработка бюллетеней после выборов главы государства.