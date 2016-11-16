Форма поиска по сайту

16 ноября 2016, 08:45

Политика

Клинтон опередила Трампа на миллион голосов избирателей

Фото: ТАСС/Алексей Филиппов

Проигравшая выборы президента США кандидат от Демократической партии Хиллари Клинтон опередила более чем на миллион голосов избирателей своего соперника, республиканца Дональда Трампа. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".

Согласно промежуточным итогам, Клинтон набрала 61 миллион 964 тысячи голосов, Трамп – 60 миллионов 961 тысячу. На данный момент в стране все еще продолжается обработка бюллетеней после выборов главы государства.

9 ноября были объявлены предварительные результаты голосования на выборах в США: победил республиканец Дональд Трамп. Теперь 19 декабря будут голосовать выборщики, а официально президента объявят 6 января 2017 года, однако соперница Трампа Хиллари Клинтон уже признала поражение.

Изначально фаворитом предвыборной гонки Трамп не был: считалось, что за Белый дом будут соревноваться Хиллари Клинтон и Джеб Буш, но в ходе праймериз Трамп обошел не только младшего брата Джорджа Буша, но и других кандидатов – Марко Рубио, Теда Круза и Джона Кейсика.

