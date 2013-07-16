Мосгоризбирком опубликовал сведения о доходах кандидатов в мэры

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Мосгоризбирком опубликовал сведения о доходах и имуществе зарегистрированных кандидатов в мэры Москвы.

На данный момент избирком зарегистрировал четырех человек. Это первый зампред ЦК КПРФ Иван Мельников, председатель "Справедливой России" Николай Левичев, депутат Госдумы от ЛДПР Михаил Дегтярев и врио мэра Москвы Сергей Собянин.

Согласно документу, доход Мельникова в 2012 году составил 2 миллиона 337 тысяч рублей, на его счету лежит около 2 миллионов 437 тысяч рублей. Недвижимостью, транспортом, акциями и иными ценными бумагами он не владеет.

Николай Левичев за прошлый год заработал около 2 миллионов 938 тысяч рублей, на его счету в банке лежит 1 миллион 823 тысячи рублей, кроме того, он владеет (долевая собственность) двумя земельными участками, жилым домом в Подмосковье и тремя квартирами в Москве (также в долевой собственности). Помимо этого, у Левичева имеется автомобиль Mercedes.

Доходы Михаила Дегтярева за прошлый год составили 1 миллион 999 тысяч рублей, на его счету в банке лежит 166 тысяч 180 рублей, кроме того, депутат владеет катером Sea Ray.

Сергей Собянин за прошлый год заработал 5 миллионов 320 тысяч рублей, на его банковском счету лежит 2 миллиона 530 тысяч рублей, помимо этого он владеет совместно с супругой собственностью – квартирой площадью 118 квадратных метров в Тюменской области и гаражом 26,8 квадратных метров в Ханты-Мансийском АО.

Все кандидаты не имеют собственности и счетов за рубежом.