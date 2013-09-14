Состоялась инаугурация губернатора Подмосковья Андрея Воробьева

Андрей Воробьев. Фото: ИТАР-ТАСС

В субботу, 14 сентября, в зале приемов Дома правительства Московской области прошла торжественная церемония вступления Андрея Воробьева в должность губернатора Подмосковья. Он произнес слова присяги и поставил под ней свою подпись.

Об этом сообщается на сайте партии "Единая Россия", от которой Воробьев был выдвинут в качестве кандидата на выборах главы региона.



В церемонии приняли участие члены областного правительства, представители федеральных органов государственной власти, доверенные лица и представители избирательного штаба Андрея Воробьева, другие кандидаты, участвовавшие в выборах, представители духовенства, деятели науки, культуры и искусства и общественные деятели. Также на инаугурации Воробьева присутствовал Сергей Собянин.

Напомним, в ходе голосования 8 сентября Воробьев получил поддержку 78,94 процента подмосковных избирателей.