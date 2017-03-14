WikiLeaks опубликовал документы о лидерах партий Нидерландов

Фото: ТАСС/picture alliance / Arco Images G/Wermter, C.
Сайт WikiLeaks опубликовал документы, касающиеся премьер-министра Нидерландов Марка Рютте и его соперника Герта Вилдерса, накануне парламентских выборов в стране.
Портал напомнил о 1699 документах из "своих архивов", посвященным Рютте, и еще 1392 файлах о Вилдерсе в микроблоге организации в Twitter.
Dutch election Wednesday. 1392 leaked documents from WikiLeaks archives referencing right-populist Geert Wilders https://t.co/7f6ikZaLck— WikiLeaks (@wikileaks) 14 марта 2017 г.
Dutch election Wednesday. 1699 leaked documents from our archives referencing Dutch Prime Minister Mark Rutte https://t.co/zjLQ86rd8f— WikiLeaks (@wikileaks) 14 марта 2017 г.
Парламентские выборы в Нидерландах состоятся 15 марта.
В американских СМИ утверждают, что данные были получены от некой группы "русских хакеров". Однако никаких доказательств причастности российских киберпреступников к инциденту представлено не было. Материалы дела не предоставляли российскому МИД.
На днях сенатор США Джон Маккейн и вовсе заявил, что организация WikiLeaks связана с Россией. Доказательств правдивости своих слов он также не предоставил.