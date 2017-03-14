Форма поиска по сайту

14 марта 2017, 21:58

Политика

WikiLeaks опубликовал документы о лидерах партий Нидерландов

Фото: ТАСС/picture alliance / Arco Images G/Wermter, C.

Сайт WikiLeaks опубликовал документы, касающиеся премьер-министра Нидерландов Марка Рютте и его соперника Герта Вилдерса, накануне парламентских выборов в стране.

Портал напомнил о 1699 документах из "своих архивов", посвященным Рютте, и еще 1392 файлах о Вилдерсе в микроблоге организации в Twitter.

Парламентские выборы в Нидерландах состоятся 15 марта.

Считается, что публикации сайта накануне президентских выборов в США оказали существенное влияние на их исход. Тогда была опубликована переписка Хиллари Клинтон, и ее содержание ударило по репутации кандидата в президенты.

В американских СМИ утверждают, что данные были получены от некой группы "русских хакеров". Однако никаких доказательств причастности российских киберпреступников к инциденту представлено не было. Материалы дела не предоставляли российскому МИД.

На днях сенатор США Джон Маккейн и вовсе заявил, что организация WikiLeaks связана с Россией. Доказательств правдивости своих слов он также не предоставил.

