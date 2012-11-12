Эксперты советуют властям провести досрочные выборы губернаторов

Фото: vesti.ru

По мнению экспертов, необходимо провести досрочные перевыборы 31 российского губернатора, полномочия которых истекают в 2016-2017 годах.

Об этом говорится в докладе Института социально-экономических и политических исследований (ИСЭПИ). Организация создана при Общероссийском народном фронте, ее возглавляет Дмитрий Бадовский, советник первого замруководителя администрации президента Вячеслава Володина, уточняет газета "Ведомости".

По мнению авторов доклада, досрочное переизбрание укрепит легитимность власти на старте думской кампании в 2016 году и снизит риск внутриэлитных конфликтов.

Напомним, перед возвращением выборов губернаторов были досрочно сменены более 20 непопулярных глав регионов В итоге их повсеместные выборы начнутся в 2015-2017 годах. Но, по мнению авторов доклада, на местах будет расти ощущение отличий "уже избранных" от "еще назначенных".

Кроме того, в 2017 году истекают полномочия 22 губернаторов, и из-за этого выборы в стране будут проходить три года подряд: Госдума в 2016 году, губернатор - в 2017 году и президент - в 2018 году. Это грозит дестабилизацией ситуации и нарастанием усталости избирателя.

Поэтому эксперты советуют выбирать губернаторов в такие сроки, которые позволят развести эти предвыборные кампании с другими. По словам Бадовского, после обсуждения доклада с широким кругом экспертов рекомендации направят в Кремль.

По словам чиновника Кремля, в докладе есть здравый смысл и, если будет принята эта позиция, слабые губернаторы должны понимать: их на досрочные выборы не пустят.

