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На телеканале "Москва Доверие" и радиостанции "Радио Москвы" завершились дебаты кандидатов в Мосгордуму от 42-го избирательного округа.

Участие в предвыборных дебатах приняли Михаил Меньшиков ("Яблоко"), Алексей Логинов (ЛДПР), Александр Чуев ("Справедливая Россия").

Во вступительном слове кандидаты в депутаты рассказали о себе и представили основные тезисы своих предвыборных программ. Михаил Меньшиков признался, что идет в Мосгордуму, чтобы изменять и писать законы, которые будут "отстаивать интересы москвичей". Алексей Логинов отметил, что будет бороться за снижение автомобильного налога, а также за закрытие Москвы от мигрантов.

В свою очередь, Александр Чуев считает, что главные проблемы столицы – это распределение властных полномочий и "наполнение" бюджета.

Участники дебатов обсудили первые шаги на посту депутатов, строительство дублера Кутузовского проспекта, расселение пятиэтажек, полномочия муниципальных депутатов, мигрантов, а также основные проблемы округа.

После этого кандидаты в депутаты произнесли заключительное слово, в котором обратились к избирателям и еще раз отметили главные тезисы своей политической программы.

Избирательный округ № 42 Районы: Дорогомилово, Раменки, часть района Фили- Давыдково Дорогомилово, Раменки, часть района Фили- Давыдково Кандидаты:

Батышева Татьяна Тимофеевна

Родилась в 1960 году, живет в Москве. Работает в ГБУ здравоохранения города Москвы "Научно-практический центр детской психоневрологии" Департамента здравоохранения Москвы. Занимает должность директора. Выдвинута московским отделением партии "Единая Россия".

Логинов Алексей Михайлович

Родился в 1990 году, живет в Москве. Студент Федерального государственного образовательного бюджетного учреждения высшего профессионального образования "Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации. Выдвинут московским отделением партии "Либерально-демократическая партия России".

Меньшиков Михаил Васильевич

Родился в 1958 году, живет в Москве. Временно не работает. Выдвинут московским отделением партии "Яблоко".

Новиков Юрий Михайлович

Родился в 1962 году, живет в Москве. Работает в ФГБУ "СЛО "Россия". Занимает должность авиационного техника по приборам и электрооборудованию. Выдвинут московским отделением партии "Коммунистическая партия Российской Федерации".

Чуев Александр Викторович

Родился в 1965 году, живет в Москве. Работает в автономной некоммерческой организации "Экспертно-аналитический Центр по модернизации и технологическому развитию экономики". Занимает должность президента. Выдвинут региональным отделением партии "Справедливая Россия".

Предвыборные дебаты проходят на телеканалах "Москва 24" и "Москва Доверие", радиостанциях "Москва FM" и "Радио Москвы" с 18 августа по 12 сентября. С полным расписание дебатов можно ознакомиться здесь.

Выборы в Мосгордуму состоятся 14 сентября в Единый день голосования. В городской парламент шестого созыва будут избраны 45 депутатов сроком на пять лет. Впервые выборы пройдут по одномандатной системе.

В апреле была утверждена новая схема из 45 избирательных округов, включая территорию новой Москвы. Численность избирателей в каждом округе в среднем составляет 161 тысячу человек. Впервые выборы пройдут полностью по одномандатной системе, то есть голосовать надо будет за конкретных кандидатов, а не за политические партии.

Как и на выборах мэра в 2013 году, все участки для голосования оснастят камерами видеонаблюдения, чтобы все желающие могли следить за ходом выборов в режиме онлайн. Предварительная регистрация на портале наблюдения за выборами откроется 30 августа.

"Мосгорсправка": Выборы в Мосгордуму

На избирательных участках установят прозрачные урны для бюллетеней и КОИБы. Наблюдателями смогут стать представители всех политических партий. Также наблюдатели смогут сопровождать сотрудников избиркомов во время надомного голосования.

Проголосовать можно будет только на своем избирательном участке - не будет открепительных удостоверений и организованного голосования работников предприятий непрерывного цикла. Однако можно будет проголосовать досрочно.