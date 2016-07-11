"Единая Россия" отдала в Центризбирком списки кандидатов на выборы в Госдуму

Фото: ТАСС/Сергей Карпов

"Единая Россия" передала на заверение в Центральную избирательную комиссию федеральный список кандидатов и список кандидатов по одномандатным избирательным округам для участия в выборах в Госдуму. Об этом сообщается на официальном сайте партии

В список партии от Москвы вошли Сергей Собянин, кинорежиссер Станислав Говорухин, директор ОАНО "Школа "Наследник" Любовь Духанина, действующие депутаты Госдумы Владимир Ресин, Владимир Крупенников и Николай Антошкин, заведующий ­кафедрой детской хирургии и урологии-андрологии 1-го Московского государственного мед­университета имени И.Сеченова Дмитрий Морозов, руководитель регионального исполкома Общероссийского народного фронта (ОНФ) в Москве Виктор Селиверстов, депутаты Мосгордумы Степан Орлов, Ольга Шарапова, Александр Семенников, Людмила Гусева, Татьяна Батышева, Ольга Ярославская, глава муниципального округа Бабушкинский Алексей Лисовенко, президент Ассоциации НКО по развитию и реализации социально значимых программ и проектов Сергей Ладочкин, советник управления по организационному обеспечению деятельности Госдумы Татьяна Кривенко, актриса Анна Снаткина, кинорежиссер Юрий Кара, преподаватель-логопед Валентина Титова.

По одномандатным округам выдвинуты победители праймериз: президент Академии Государственной противопожарной службы МЧС России Иван Тетерин, депутат Госдумы Вячеслав Лысаков, телеведущий Петр Толстой, замглавы департамента труда и соцзащиты Татьяна Барсукова, депутат Госдумы Елена Панина, член Совета Федерации Дмитрий Саблин, директор ОАНО "Школа "Наследник", член центрального штаба ОНФ Любовь Духанина, заместитель председателя Госдумы Сергей Железняк, депутат Госдумы Антон Жарков, помощник премьер-министра РФ Геннадий Онищенко, депутат Госдумы Ирина Белых, депутат Госдумы, секретарь московского отделения "Единой России" Николай Гончар, врач-эндокринолог, заместитель директора по общим вопросам "Эндокринологического научного центра" Минздрава РФ Наталья Мокрышева, депутат Госдумы Анатолий Выборный.

Выборы в Госдуму пройдут 18 сентября по смешанной системе: из 450 депутатов 225 будут избраны по партийным спискам и единому федеральному округу, а еще 225 – по одномандатным округам. Партийный список допускается до распределения депутатских мандатов при результате более 5 процентов голосов, а при результате более 3 процентов партии получают госфинансирование и освобождаются от сбора подписей на следующих выборах в Госдуму.