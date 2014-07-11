Подход ко всем кандидатам должен быть одинаковым - глава МГИК

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Подход ко всем кандидатам в депутаты Мосгордумы должен быть одинаковым, заявил глава избиркома Валентин Горбунов. Он подчеркнул, что окружные комиссии должны руководствоваться законом и выявлять ошибки вместе с кандидатами.

"11 июля завершается важный этап - сдача документов на регистрацию, поскольку кроме пяти партий, освобожденных от сбора подписей избирателей, у нас еще порядка десяти партий участвуют в выборах. Кроме того, есть кандидаты-самовыдвиженцы, которые должны сдавать подписные листы", - отметил Горбунов.

По его словам, на заседании Мосгоризбиркома было принято решение обратиться в окружные комиссии с письмом, разъясняющим регламент проверки подписей, собранных кандидатами.

"Хотим еще раз напомнить, что подход ко всем кандидатам должен быть одинаковый, вне зависимости от политических взглядов. Основной критерий в работе Мосгоризбиркома и окружных комиссий - любая неточность и сомнение должны трактоваться в пользу кандидата", - подчеркнул глава городской комиссии.

11 июля в 18.00 завершается прием подписей избирателей от желающих стать кандидатами в депутаты Мосгордумы. По состоянию на 9.00 пятницы документы в Мосгоризбирком подали 446 человек. Уже зарегистрированы более 60 кандидатов. Если в течение пятницы выдвиженцы не сдадут подписи избирателей, МГИК их не примет.

Для регистрации самовыдвиженцам, а также членам партий, не преодолевшим 0,5-процентный барьер на прошлых выборах, требуется предоставить на проверку в комиссию не менее 3 процентов подписей всех избирателей округа - это около 4500-4800 подписей.

Накануне городская избирательная комиссия зарегистрировала список еще одной партии - "Союз труда".

Ранее стало известно, что окружные избиркомы проверят все 100 процентов подписей, предоставленных кандидатами в депутаты. Согласно регламенту, комиссия может проверить от 20 до 100 процентов подписей, но, по словам Горбунова, в столице сложилась многолетняя традиция - проверять все подписи, собранные кандидатами.

"Мосгорсправка": Как стать кандидатом в депутаты Мосгордумы

"Такая проверка позволит получить полную картину и дать оценку каждому кандидату", - подчеркнул глава МГИК и добавил, что подделка документов является преступлением.

Сергей Собянин заявил, что планируется сохранить все стандарты прошлогодней кампании по выборам мэра, которую называют самой честной и открытой за всю историю выборов в столице. Все желающие смогут следить за ходом голосования в режиме онлайн благодаря камерам видеонаблюдения на избирательных участках. Урны для выборов и КОИБы будут прозрачными. Наблюдателем может зарегистрироваться представитель любой политической партии или общественной организации.

Выборы в Московскую городскую думу пройдут 14 сентября 2014 года в единый день голосования. В городской парламент шестого созыва изберут 45 депутатов сроком на пять лет. Голосование пройдет по одномандатной системе.