Андрей Воробьев лидирует на выборах губернатора Подмосковья с 78,95%

Андрей Воробьев. Фото: ИТАР-ТАСС

Мособлизбирком завершил обработку всех протоколов на выборах губернатора Подмосковья. Согласно результатам голосования, на выборах лидирует врио губернатора Московской области, кандидат от партии "Единая Россия" Андрей Воробьев с результатом 78,95% голосов.

Второе место, набрав 7,72%, занял Константин Черемисов. Тройку лидеров замыкает Геннадий Гудков с 4,43%.

Максим Шингаркин набрал 2,52%, Надежда Корнеева - 2,27%, Александр Романович - 1,83%.

По данным Мособлизибркома, явка составила 38,8 процента. Наибольшую активность на выборах проявили жители Серебряно-Прудского района. Вторым по активности районом области стал Зарайский район, а третьим - Звенигородское городское образование.

Серьезных нарушений в ходе выборов не зафиксировано.

Напомним, на пост губернатора Московской области претендовали шесть кандидатов - Андрей Воробьев (врио губернатора Московской области, кандидат от партии "Единая Россия"), Константин Черемисов (КПРФ), Максим Шингаркин (ЛДПР), Александр Романович ("Справедливая Россия"), Геннадий Гудков ("Яблоко"), Надежда Корнеева ("Патриоты России").

Выборы губернатора Подмосковья состоялись 8 сентября в Единый день голосования. Избирательные участки работали с 8:00 до 20:00.

По данным председателя Мособлизбиркома Ирека Вильданова, на подмосковных выборах было зарегистрировано 5 тысяч 832 наблюдателя, из которых 5 тысяч 642 наблюдателя зарегистрировано с правом совещательного голоса. Кроме того, зарегистрировано около 1 тысячи представителей СМИ. На выборах было выдано 42 398 открепительных удостоверений.