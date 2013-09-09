Сергей Собянин лидирует на выборах мэра Москвы, набрав 51,37% голосов

Сергей Собянин победил на выборах мэра Москвы

Мосгоризбирком завершил обработку всех протоколов участковых комиссий по выборам мэра Москвы. Согласно результатам голосования, Сергей Собянин лидирует с 51,37 процентов голосов избирателей.

По данным Мосгоризбиркома, второе место у Алексея Навального с результатом 27,24 процента голосов. Тройку лидеров замыкает Иван Мельников, набравший 10,69 процента голосов.

Сергей Митрохин набрал 3,51 процента, Михаил Дегтярев - 2,86 процента, а Николай Левичев - 2,79 процента голосов.

"Прошли заседания территориальных комиссий, на которых подведены итоги голосования на территории районов, и с сегодняшнего дня по мере готовности МГИК приступает к приему документации и протоколов от территориальных комиссий. После приемки от всех 127 территориальных комиссий будет проведено заседание МГИК, на котором будут подведены итоги выборов мэра Москвы", - сообщил председатель Мосгоризбиркома Валерий Горбунов.

Согласно сообщению московской избирательной комиссии, на дому проголосовало 104 тысячи 694 человека, что составляет 1,44 процента от общего числа избирателей. По открепительным удостоверениям проголосовало 3558 человек, всего их было выдано более 5 тысяч.

По данным МГИК, явка избирателей на выборах мэра Москвы составила 33,23 процентов избирателей. Как отметил председатель Валерий Горбунов, в ходе голосования серьезных нарушений выявлено не было.

Председатель Мосгоризбиркома отметил, что пока это предварительные итоги. Об официальных данных можно будет говорить после заседания МГИК, когда будет подписан официальный протокол и его направят в СМИ. "Как только примем документы от всех 127 избирательных комиссий. Наверное, завтра", - добавил он.

Напомним, что избирательные участки в Москве открылись в воскресенье 8 сентября в Единый день голосования в 8:00. Москвичи могли проголосовать на выборах мэра до 20:00.

Жители столицы выбирали мэра впервые за 10 лет. Глава города избирается на пятилетний срок. Для победы в первом туре нужно было набрать более 50% голосов.

В борьбе за пост мэра столицы участвовали 6 кандидатов. В бюллетени для голосования их фамилии были занесены в алфавитном порядке. Напротив каждой фамилии была указана краткая информация о кандидате, которую он посчитал нужной сообщить, и его партийная принадлежность.

В день выборов в Москве работали 3411 избирательных участков. Кроме того, 186 временных участков работали в больницах, домах престарелых, СИЗО и других местах временного пребывания избирателей.

Проголосовать на выборах мог любой зарегистрированный в Москве гражданин, достигший 18 лет. Всего в Москве зарегистрированы 7 млн 176 тысяч 568 избирателей.

Отметим, на 95 процентов избирательных участков были установлены камеры видеонаблюдения. Следить за ходом голосования онлайн можно было на сайте vybory.mos.ru. Как отметили в департаменте информационных технологий, в день голосования его посетило более 76,5 тысяч человек.

За выборами мэра столицы в воскресенье следили наблюдатели от Общественной палаты Москвы. Некоторые из них находились непосредственно на избирательных участках. Кроме общественного штаба также работали мобильные группы, которые при необходимости выезжали на места для проверки сообщений о нарушениях.

Сотрудники видеоцентра Общественного штаба по наблюдению за выборами зафиксировали 22 нарушения, 13 нештатных ситуаций и 8 технических сбоев в ходе подсчета бюллетеней.

Однако представители штабов практически всех кандидатов в мэры признали, что во время голосования серьезных нарушений зафиксировано не было. А глава общественного штаба по наблюдению за выборами Алексей Венедиктов заявил, что эти выборы были самыми чистыми за последние 10 лет. А те нарушения, которые были зафиксированы, не могли повлиять на ход голосования.

Порядок в городе во время проведения выборов обеспечивали 42 тысячи полицейских, дружинники и офицеры МЧС, улицы патрулировали 14 тысяч народных дружинников. Кроме того, за безопасностью на каждом избирательном участке следили офицеры столичного управления МЧС.

Столичная полиция не зафиксировала чрезвычайных происшествий и серьезных нарушений общественного порядка во время проведения выборов мэра.