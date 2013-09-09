Форма поиска по сайту

Новости

09 сентября 2013, 03:43

Политика

На выборах в Подмосковье подсчитали более 50% голосов

Самая большая явка на выборах в Подмосковье была в Серебряных Прудах

На выборах в Московской области подсчитали более 50% голосов.

По данным на 2:53 Андрей Воробьев набрал 80,13% голосов по результатам данных с 50% УИКов, на втором месте - Константин Черемисов с 7,48%, на третьем - Геннадий Гудков с 4,21%.

Максим Шингаркин набрал 2,47%, Надежда Корнеева - 2,17%, Александр Романович - 1,71%

Избирательные участки закрылись в 20.00. По данным Мособлизибркома, явка составила 33,23 процента. Наибольшую активность на выборах проявили жители Серебряно-Прудского района, где проголосовали почти 48 процентов избирателей. Вторым по активности районом области стал Зарайский район, а третьим - Звенигородское городское образование.

Серьезных нарушений в ходе выборов не зафиксировано.

По данным председателя Мособлизбиркома Ирека Вильданова, на подмосковных выборах было зарегистрировано 5 тысяч 832 наблюдателя, из которых 5 тысяч 642 наблюдателя зарегистрировано с правом совещательного голоса. Кроме того, зарегистрировано около 1 тысячи представителей СМИ. На выборах было выдано 42 398 открепительных удостоверений.

Напомним, на пост губернатора Московской области претендуют шесть кандидатов - Андрей Воробьев (врио губернатора Московской области, кандидат от партии "Единая Россия"), Константин Черемисов (КПРФ), Максим Шингаркин (ЛДПР), Александр Романович ("Справедливая Россия"), Геннадий Гудков ("Яблоко"), Надежда Корнеева ("Патриоты России").

