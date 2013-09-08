Выборы 8 сентября проходят в 80 субъектах России

Фото: ИТАР-ТАСС

8 сентября в России проходит Единый день голосования, в рамках которого в 80 из 83 регионов страны пройдет около 7 тысяч выборов.

В Москве сегодня впервые за 10 лет выбирают мэра столицы, а в Московской области проходят выборы губернатора.

Кроме того, главу региона сегодня избирают в 8 субъектах страны: в республике Хакасия, Забайкальском и Хабаровском крае, Владимирской и Магаданской областях, а также в Чукотском автономном округе.

Депутатов в региональные парламенты выбирают граждане 16 субъектов: в республике Башкортостан, Бурятия, Калмыкия, Саха, Хакасия, в Забайкальском крае и Чечне, во Владимирской, Иркутской, Кемеровской, Архангельской, Ивановской, Ростовской, Смоленской, Ярославской и Ульяновской областях.

В 8 административных центрах выбирают мэров, а в 12 городах – депутатов городских законодательных органов власти.

Юнус-Бек Евкуров. Фото: ИТАР-ТАСС

Новых руководителей регионов также выбирают в Ингушетии и Дагестане. Однако здесь за глав республик голосуют не жители, а депутаты региональных парламентов, которым кандидатуры предложил президент России. Таким образом, первым победителем Единого дня голосования стал Юнус-Бек Евкуров, переизбранный депутатами Народного собрания Ингушетии на второй срок.

В ряде регионов восточной части России голосование уже завершилось, начался подсчет голосов.

Первыми в России проголосовали жители Чукотского автономного округа: избирательные участки здесь открылись в полночь по московскому времени. Явка по районам составила до 75,87 процентов. Сейчас идет подсчет голосов, предварительные итоги выборов станут известны после 18.00 по московскому времени.

Жители Хабаровского края также уже сделали свой выбор. В регионе, пострадавшем от паводка, выбирали губернатора и мэра Хабаровска. Для обеспечения голосования в районах подтопления были задействованы десятки лодок. Здесь явка по данным на 18.00 по местному времени составила 29,68 процентов.

В Магаданской области по состоянию на 18.00 местного времени проголосовали 27,25 процентов избирателей. Выборы мэра Владивостока также завершились при явке в 15,5 процентов.

На 18:00 по местному времени общее количество проголосовавших избирателей в Иркутской области составило 21,4 процента. В Красноярском крае по данным на 16:00 местного времени в среднем явка составила 13,45 процентов. В Бурятии к 15:00 местного времени – 29 процентов.

В Москве по состоянию на 15:00 явка составила 18,56 процентов.

На данный момент серьезных нарушений в ходе Единого дня голосования в России не зафиксировано.

Последними закроются избирательные участки в Калининграде в 21:00 по Москве.