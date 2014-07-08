Кузьминов не уйдет с поста ректора "вышки" в случае избрания в МГД

Ярослав Кузьминов представил свою предвыборную программу

Ярослав Кузьминов не покинет пост ректора Высшей школы экономики в случае избрания в депутаты Мосгордумы, сообщил он на пресс-конференции.

По словам ректора "вышки", он выдвинулся тогда, когда стало ясно, что в новом составе можно будет работать, не оставляя своей основной деятельности. Кузьминов добавил, что сможет эффективно трудиться в МГД, оставаясь на посту ректора.

Программа, с которой Кузьминов идет на выборы в Мосгордуму, включает в себя девять разделов: от развития городской среды до социальной политики и волонтерского движения. Ректор ВШЭ предлагает ограничить строительство крупных торговых центров в центре столицы и разбить парки на территориях, которые в настоящее время заняты нерентабельными промзонами.

Он также считает, что существует необходимость изменения режимы работы театров и музеев, чтобы горожане могли посещать их после работы. Проблему парковки автомобилей на тротуарах Кузьминов предложил решить установкой ограждающих столбиков.

"Эта мера позволит восстановить позиции пешехода, как равноправного участника движения", - заявил Кузьминов.

Напомним, в июне 2014 года Мосгордума одобрила закон, по которому депутаты не будут получать зарплату и лишатся служебных машин.

При этом депутаты смогут занимать посты в коммерческих или бюджетных учреждениях, а те, кто будет работать на постоянной основе, смогут заниматься лишь творчеством или наукой.

"Мосгорсправка": Как стать кандидатом в депутаты Мосгордумы

Выборы в Московскую городскую думу пройдут 14 сентября 2014 года в Единый день голосования. В городской парламент шестого созыва будут избраны 45 депутатов сроком на пять лет.

Голосование пройдет по одномандатной системе. Согласно принятому закону, в Мосгордуму сроком на пять лет будет выбрано по одному депутату от каждого из 45 избирательных округов. Округа образованы сроком на 10 лет, а входят в них граничащие друг с другом территории Москвы.

Кроме того, Мосгоризбирком утвердил список из пяти партий, которым не нужно собирать подписи избирателей перед выборами в Мосгордуму. В их число вошли "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР, "Справедливая Россия" и "Яблоко". На предыдущих выборах в городскую думу они набрали больше 0,5 процента и считаются поддержанными избирателями. Кандидатам от других партий или самовыдвиженцам для регистрации придется собрать подписи не менее трех процентов всех избирателей округа, то есть около 4,8 тысячи подписей.