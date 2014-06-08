Форма поиска по сайту

08 июня 2014, 17:07

Азнавурян: Мне и моей семье небезразлична судьба Москвы

Карина Азнавурян проголосовала на праймериз в Мосгордуму

Заслуженный мастер спорта по фехтованию на шпагах, двукратная олимпийская чемпионка, чемпионка Европы и мира Карина Азнавурян проголосовала на праймериз в Мосгордуму, сообщает телеканал "Москва 24". По ее словам, праймериз дает людям возможность принять активное участие в жизни города.

"Мне и моей семье небезразлична судьба Москвы. И поскольку Москва дает и давала нам старт, мы пришли показать, что это реально честные выборы, что мы тоже принимаем активное участие, это нам интересно. Каждый житель может прийти, проголосовать открыто, честно", - сказала Азнавурян.

Напомним, в 8 утра в Москве открылись 500 избирательных участков, на которых пройдет праймериз перед выборами в Мосгордуму. Принять участие в голосовании могут все граждане, постоянно зарегистрированные в столице. Победители праймериз станут "народными" кандидатами в депутаты на выборах в МГД 14 сентября.

Полный список избирательных округов

Что такое праймериз

Традиционные праймериз – это голосование по выбору единого кандидата от партии. Однако гражданская инициатива "Моя Москва" предложила провести праймериз, в которых могут принять участие все жители столицы старше 21 года.

Впервые в Москве сами москвичи путем прямого тайного голосования выбрать лучших представителей городского сообщества, назовут своих "народных кандидатов".

Инициатива "Моя Москва" объединила членов Общественной палаты и не входящих в нее представителей общественности. Цель гражданской инициативы – отобрать кандидатов для участия в выборах в Мосгордуму, а также расширить прямое участие жителей в управлении городом.

В 23:00 смотрите прямую трансляцию пресс-конференции, посвященной предварительным итогам праймериз.

Сюжет: Праймериз перед выборами в Мосгордуму

