Азнавурян: Мне и моей семье небезразлична судьба Москвы

Карина Азнавурян проголосовала на праймериз в Мосгордуму

Заслуженный мастер спорта по фехтованию на шпагах, двукратная олимпийская чемпионка, чемпионка Европы и мира Карина Азнавурян проголосовала на праймериз в Мосгордуму, сообщает телеканал "Москва 24". По ее словам, праймериз дает людям возможность принять активное участие в жизни города.

"Мне и моей семье небезразлична судьба Москвы. И поскольку Москва дает и давала нам старт, мы пришли показать, что это реально честные выборы, что мы тоже принимаем активное участие, это нам интересно. Каждый житель может прийти, проголосовать открыто, честно", - сказала Азнавурян.

Напомним, в 8 утра в Москве открылись 500 избирательных участков, на которых пройдет праймериз перед выборами в Мосгордуму. Принять участие в голосовании могут все граждане, постоянно зарегистрированные в столице. Победители праймериз станут "народными" кандидатами в депутаты на выборах в МГД 14 сентября.

Традиционные праймериз – это голосование по выбору единого кандидата от партии. Однако гражданская инициатива "Моя Москва" предложила провести праймериз, в которых могут принять участие все жители столицы старше 21 года.

Впервые в Москве сами москвичи путем прямого тайного голосования выбрать лучших представителей городского сообщества, назовут своих "народных кандидатов".

Инициатива "Моя Москва" объединила членов Общественной палаты и не входящих в нее представителей общественности. Цель гражданской инициативы – отобрать кандидатов для участия в выборах в Мосгордуму, а также расширить прямое участие жителей в управлении городом.

