Ле Пен и Макрон проголосовали в решающем туре выборов президента

Фото: ТАСС/Zuma/Panoramic

Оба кандидата в президенты Франции проголосовали во втором туре выборов, сообщает "Газета.ру". Голосование во Франции началось в 08:00 по местному времени (09:00 мск).

Лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен проголосовала на выборах в коммуне Энен-Бомон на севере Франции. Ранее на этом избирательном участке свою акцию провели активистки Femen.

Лидер движения "Вперед!" Эммануэль Макрон проголосовал с супругой на избирательном участке в городе Ле-Тук.