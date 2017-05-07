Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 мая 2017, 13:19

Политика

Ле Пен и Макрон проголосовали в решающем туре выборов президента

Фото: ТАСС/Zuma/Panoramic

Оба кандидата в президенты Франции проголосовали во втором туре выборов, сообщает "Газета.ру". Голосование во Франции началось в 08:00 по местному времени (09:00 мск).

Лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен проголосовала на выборах в коммуне Энен-Бомон на севере Франции. Ранее на этом избирательном участке свою акцию провели активистки Femen.

Лидер движения "Вперед!" Эммануэль Макрон проголосовал с супругой на избирательном участке в городе Ле-Тук.

23 апреля во Франции состоялся первый тур президентских выборов. Во второй тур вышли бывший министр экономики Франции Эммануэль Макрон и лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен.

Макрон заручился поддержкой 23,75 процента избирателей, а Марин Ле Пен набрала 21,53 процента голосов.

На предвыборных дебатах в преддверии второго тура президентских выборов большинство телезрителей присудили победу Макрону. Ему отдали предпочтение 63 процента телезрителей, а Марин Ле Пен – 34 процента. Оставшиеся не определились с симпатиями.

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика