Ле Пен и Макрон проголосовали в решающем туре выборов президента

Фото: ТАСС/Zuma/Panoramic
Оба кандидата в президенты Франции проголосовали во втором туре выборов, сообщает "Газета.ру". Голосование во Франции началось в 08:00 по местному времени (09:00 мск).
Лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен проголосовала на выборах в коммуне Энен-Бомон на севере Франции. Ранее на этом избирательном участке свою акцию провели активистки Femen.
Лидер движения "Вперед!" Эммануэль Макрон проголосовал с супругой на избирательном участке в городе Ле-Тук.
23 апреля во Франции состоялся первый тур президентских выборов. Во второй тур вышли бывший министр экономики Франции Эммануэль Макрон и лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен.
Макрон заручился поддержкой 23,75 процента избирателей, а Марин Ле Пен набрала 21,53 процента голосов.
На предвыборных дебатах в преддверии второго тура президентских выборов большинство телезрителей присудили победу Макрону. Ему отдали предпочтение 63 процента телезрителей, а Марин Ле Пен – 34 процента. Оставшиеся не определились с симпатиями.