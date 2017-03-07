Глава ЦИК поддержала перенос выборов президента на 18 марта

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Глава ЦИК Элла Панфилова поддержала идею переноса выборов президента РФ на 18 марта, передает РИА Новости.

По словам Панфиловой, перенос выборов на неделю позже установленного нынешним законодательством срока позволит лучше подготовиться к их проведению.

Панфилова добавила, проведение выборов должно быть объявлено примерно в начале декабря текущего года, в тот период, когда россияне готовятся праздновать Новый год и Рождество. Там самым глава ЦИК отметила, что предновогодний период является "мертвым" днем для политики.

Вместе с тем, первый зампред профильного комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов выразил уверенность, что нижняя палата парламента одобрит данные поправки в законодательство.