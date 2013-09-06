Москва готова к проведению выборов мэра

В Москве завершается подготовка к выборам мэра города

В Москве все готово к проведению выборов мэра, которые пройдут в ближайшее воскресенье. Избирательные участки оснащены камерами видеонаблюдения, открыта "горячая линия" по выборам и сайт, на котором можно посмотреть картинку с камер наблюдения на избирательных участках.

В Единый день голосования – 8 сентября – в столице откроются 3400 избирательных участков. Найти свой участок можно на интерактивной карте Москвы. Если же вы не сможете в воскресенье с 8 утра до 20 часов проголосовать по месту регистрации, можно получить открепительное удостоверение. При этом надо помнить, что голосовать на территории Подмосковья или другого региона нельзя.

6 сентября Мосгоризбирком запустил "горячую линию" по выборам мэра. Специалисты ответят на любые вопросы москвичей о выборах. "Горячая линия" будет работать с 6 по 8 сентября. Позвонив по телефонам 8-495-633-51-56 и 8-495-633-51-49 москвичи могут уточнить информацию о правилах голосования. 6 и 7 сентября "горячая линия" будет работать с 9.00 до 18.00, а в день выборов - с 8.00 до 23.00.

Все избирательные участки будут оснащены двумя камерами видеонаблюдения. Одна будет направлена на стол избирательной комиссии, другая - в сторону урн. Саму же картинку можно будет увидеть на сайте vybory.mos.ru, где необходимо зарегистрироваться до 7 сентября. В общей сложности московские выборы будут снимать более 7 тысяч видеокамер.

Очень важно для избирателя не забыть дома паспорт, иначе проголосовать он не сможет. "Гражданам необходимо убедиться, что их паспорта имеются в наличии для предъявления их на избирательных участках, чтобы отдать свой голос за своего кандидата. В случае, если паспорт гражданином не обнаружен, необходимо немедленно обратиться в структурное подразделение УФМС по городу Москве, которые готовы в кратчайшие сроки произвести замену паспорта, либо выдать гражданину временное удостоверение личности", - рассказал Валерий Самцевич, заместитель начальника отдела паспортной работы регистрационного учета населения управления ФМС по Москве.

Что же касается открепительных удостоверений, то из 7 тысяч выдано уже больше 5 тысяч.

6 сентября последний день предвыборной агитации в рамках кампании по выборам Москвы. Сторонники кандидатов проводят завершающие акции, а в субботу начнется "день тишины", когда москвичи смогут подумать и окончательно определиться с со своим выбором.