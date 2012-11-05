В США 6 ноября пройдут выборы президента страны

Фото: ИТАР-ТАСС

Америке 6 ноября предстоит выбрать президента, который будет руководить страной в течение ближайших четырех лет. Кандидаты на пост главы государства - действующий президент, демократ Барак Обама, и республиканец Митт Ромни.

Президентские выборы проходят в США по непрямой, двухступенчатой системе: американцы избирают выборщиков, затем Коллегия выборщиков избирает будущего главу государства.

В этом году Коллегия изберет президента и вице-президента США 17 декабря.

Столь необычная избирательная система была создана в XVIII веке и стала компромиссом между сторонниками всенародного голосования и теми, кто хотел, чтобы президента выбирали законодательные органы штатов. На тот момент политических партий еще не существовало, и некоторые отцы-основатели США опасались, что при прямом голосовании будет слишком много претендентов на пост президента.

Для победы на выборах кандидату нужно получить голоса как минимум 270 выборщиков. Выборщики голосуют за того кандидата, который набрал большее число голосов в штате, который они представляют.

В некоторых штатах кандидат может выиграть с большим преимуществом, в других - проиграть с небольшим отставанием. В результате кандидат, набравший абсолютное большинство голосов, может уступить по количеству завоеванных голосов выборщиков, количество которых варьирует в зависимости от населенности штата.

Трижды в истории Коллегия выборщиков выбирала президентом кандидата, набиравшего меньшее число голосов избирателей. В частности, таким образом в 2000 году на выборах победил Джордж Буш.

Кандидаты - 2012

Барак Обама

В 2009 году Обама стал первым чернокожим президентом в истории США. Бывший сенатор-демократ от штата Иллинойс, он победил на выборах сенатора Аризоны республиканца Джона Маккейна.

Самыми известными достижениями Обамы стали программа экономических стимулов на сумму 862 миллиарда долларов, введение нормативных требований для Уолл-стрит и неоднозначная реформа системы здравоохранения.

Кроме того, Обама проконтролировал завершение войны в Ираке и работал над планами вывода войск НАТО из Афганистана к 2014 году. Он также дал "добро" на спецоперацию, результатом которой стало убийство в 2011 году основателя террористической сети "Аль-Каида" Усамы бен Ладена.

Помимо этого, в правление Обамы была проведена операция Odyssey dawn - военная операция США, которая предусматривала меры, в том числе боевые действия, необходимые для защиты мирного населения Ливии в ходе противостояния повстанцев и правителя Ливии Муаммара Каддафи.

Обама также является лауреатом Нобелевской премии мира 2009 года.

Митт Ромни

Бывший губернатор Массачусетса Ромни - мормон в пятом поколении. В 1960-х годах он провел более двух лет во Франции в качестве мормонского миссионера и говорит по-французски.

Будучи губернатором Массачусетса, Ромни реформировал систему здравоохранения в масштабах штата, данная модель стала основой для общенациональной реформы Обамы в 2010 году. Ромни выступает в защиту закона штата, в то же время призывая к отмене его федеральной версии в исполнении Обамы.

До того как стать губернатором, Ромни руководил Олимпийскими играми 2002 года в Солт-Лейк-Сити.

Ромни, бывший руководитель инвестиционной компании Bain Capital, принял основные положения республиканцев: сокращение корпоративных налогов, смягчение федерального регулирования и сокращение расходов. Но некоторые считают, что он слишком далек от простых американцев.

Собственный капитал Ромни оценивается в 190 - 250 миллионов долларов.

По данным соцопросов, оба кандидата в президенты пользуются одинаковым доверием избирателей. Согласно результатам исследования, за Ромни и за Обаму готовы проголосовать по 49% потенциальных избирателей. При этом 52% опрошенных заявили, что с симпатией относятся к Обаме, 51% - к Ромни. Опрос проводился 2 - 4 ноября.

По материалам агентств Reuters и РИА Новости