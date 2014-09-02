Открыта предварительная регистрация наблюдателей на сайте vybory.mos.ru

Фото: vybory.mos.ru

На портале vybory.mos.ru открыта предварительная регистрация наблюдателей за выборами в Мосгордуму. На каждом избирательном участке установят по 2 камеры, с которых будет вестись онлайн трансляция, говорится в твиттере департамента информационных технологий Москвы.

Авторизоваться пользователи смогут и через учетную запись портала госуслуг или пройти простую регистрацию. Одновременно смотреть трансляцию смогут не менее 1,5 миллиона человек.

14 сентября пройдут выборы и в Московскую городскую думу шестого созыва. Кандидатами в депутаты зарегистрированы 273 человека. Согласно принятому закону, в Мосгордуму сроком на пять лет будет выбрано по одному депутату от каждого из 45 избирательных округов. Округа образованы сроком на 10 лет, а входят в них граничащие друг с другом территории Москвы.

На избирательных участках установят прозрачные урны для бюллетеней и КОИБы. Наблюдателями смогут стать представители всех политических партий. Также наблюдатели впервые смогут сопровождать сотрудников избиркомов во время надомного голосования. Проголосовать можно будет только на своем избирательном участке - избирком принял решение отказаться от открепительных удостоверений и организованного голосования работников предприятий непрерывного цикла.

"Мосгорсправка": Выборы в Мосгордуму-2014

Однако те, кто не сможет в день голосования попасть на свой участок, сможет проголосовать досрочно. Для этого избиратель должен написать заявление, в котором будут указаны причина досрочного голосования, фамилия, имя, отчество и место жительства. В свою очередь член территориальной комиссии проставит в заявлении избирателя дату и время досрочного голосования и выдаст бюллетень. Досрочное голосование начнется 3 сентября.

Ранее также стало известно, что комплексы обработки избирательных бюллетеней во время выборов в Мосгордуму буду использованы в 14 избирательных округах из 45. Москва получила КОИБы от семи регионов, в том числе 500 - от Московской области. Всего на выборах будет использовано 1042 комплекса. КОИБы будут использоваться на тех же участках, что и на выборах мэра Москвы в 2013 году - в Центральном, Юго-Восточном и Южном округах столицы.