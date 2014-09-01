Завершились дебаты кандидатов от избирательного округа №23

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На телеканале "Москва Доверие" и радиостанции "Радио Москвы" завершились дебаты кандидатов в Мосгордуму от 23-го избирательного округа. Кандидаты ознакомили избирателей со своими программами и ответили на вопросы друг друга.

Участие в предвыборных дебатах приняли Юрий Новиков (ЛДПР), Владимир Платонов ("Единая Россия"), Елена Гуличева (КПРФ).

Новиков заявил, что его основной задачей на посту депутата Мосгордумы будет защита прав и интересов граждан. Платонов отметил, что система ЖКХ нуждается в совершенствовании. Другими направлениями своих реформ он назвал транспорт и медицину.

Гуличева подчеркнула, что будет бороться с наркоманией и заставит власти выполнить обещания по капитальному ремонту.

Затем кандидаты обсудили вопросы первых инициатив на посту депутата, решение жилищной проблемы и снос ракушек в округе. После этого участники дебатов выступили с финальным словом.

Избирательный округ № 23 Районы: Кузьминки, часть района Люблино, часть Рязанского района Кузьминки, часть района Люблино, часть Рязанского района Кандидаты: Гуличева Елена Петровна

Родилась в 1954 году, живет в Москве. Работает в Московском научно-практический Центре дерматовенерологии и косметологии департамента здравоохранения города Москвы". Занимает должность специалиста гражданской обороны. Выдвинута московским отделением партии "Коммунистическая партия Российской Федерации".

Новиков Юрий Николаевич

Родился в 1976 году, живет в Москве. Работает в ООО "Союзлифтмонтаж "Лифт". Занимает должность монтажника электрических подъемников. Выдвинут московским отделением партии "Либерально-демократическая партия России".

Платонов Владимир Михайлович

Родился в 1954 году, живет в Москве. Работает в Московской городской думе. Занимает должность депутата, председателя. Выдвинут московским отделением партии "Единая Россия".

Прочик Евгений Евгеньевич

Родился в 1974 году, живет в Москве. Работает в ООО "Мобильное выставочное оборудование. Занимает должность генерального директора. Выдвинут региональным отделением партии "Яблоко".

Шишкин Сергей Владимирович

Родился в 1962 году, живет в Москве. Работает в ЗАО "Институт специальных технологий" Российской академии наук. Занимает должность генеральный директор. Выдвинут региональным отделением партии "Справедливая Россия".



Выборы в Мосгордуму состоятся 14 сентября в Единый день голосования. В городской парламент шестого созыва будут избраны 45 депутатов сроком на пять лет. Впервые выборы пройдут по одномандатной системе.

В апреле была утверждена новая схема из 45 избирательных округов, включая территорию новой Москвы. Численность избирателей в каждом округе в среднем составляет 161 тысячу человек. Впервые выборы пройдут полностью по одномандатной системе, то есть голосовать надо будет за конкретных кандидатов, а не за политические партии.

Как и на выборах мэра в 2013 году, все участки для голосования оснастят камерами видеонаблюдения, чтобы все желающие могли следить за ходом выборов в режиме онлайн. Предварительная регистрация на портале наблюдения за выборами откроется 30 августа.

"Мосгорсправка": Выборы в Мосгордуму

На избирательных участках установят прозрачные урны для бюллетеней и КОИБы. Наблюдателями смогут стать представители всех политических партий. Также наблюдатели впервые смогут сопровождать сотрудников избиркомов во время надомного голосования.