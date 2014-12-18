Значимый элемент Вселенной: Тайна судьбы человека

"Нераскрытые тайны": Что такое судьба

Тысячелетиями человечество задается вопросом, на который, скорее всего, нам никогда не суждено будет получить ответа: что такое судьба – неизбежность или свободный выбор? Подробнее читайте в документальном расследовании телеканала "Москва Доверие".

"Судьба – это не двойная сплошная и даже не одна сплошная. Это какая-то прерывистая. То есть она идет вот так, сплошняком, а потом раз – и появился штрих-пунктир и можно выйти на встречку, можно совершить двойной обгон, можно куда-то уйти, но потом вдруг раз – и опять приходит сплошная. И вот к этому надо быть всегда готовым", – считает доцент Центра изучения религии РГГУ Алексей Юдин.

Довлеет ли над нами определяющий все рок или каждый из нас – значимый элемент Вселенной, от которого зависит ее будущее? Способны ли научные открытия кардинально изменить отношения человека к жизни в ближайшем будущем? И возможно ли переписать судьбу еще до рождения?

Проблемы, поражения, удача, предательство, поддержка, невезение и случай – все это предначертано нам свыше или это последствия сделанного когда-то выбора? Десятки ученых пытались ответить на эти вопросы, сотни все еще надеются разгадать тайну судьбы.

Всех людей можно условно разделить на два типа: одни верят в судьбу и предопределенность, другие – в свободу своего выбора и будущее, которое создают сами. Многие исследователи считают, что тема судьбы сформировалась в человеческом сознании еще в доисторические времена. Сложно поверить, но, по всей видимости, тысячи лет назад наши далекие предки задавались теми же вопросами, что и мы сегодня.

Фото: ТАСС/Валерий Матыцин

"В каком-то варианте это представление начинает формироваться вместе с человечеством. Если мы считаем, что самая ранняя стадия развития человеческого общества в период кроманьонцев – это прежде всего охотники и воины, то без сомнения идея судьбы связана с охотой", – отмечает заместитель заведующего кафедрой философии религии и религиоведения МГУ им. М.В. Ломоносова Владимир Винокуров.

Именно исход охоты часто определял ход жизни не только отдельно взятого человека, но и всего сообщества. Хорошая охота сулила комфортное и сытное существование на ближайшее время, неудачная – стоило многих жизней, лишало сообщество охотников и защитников.

"У древних людей не было науки, может быть, у них не было столь развито абстрактное мышление, но это были охотники. И будучи наблюдательными людьми, они увидели, что в охоте есть фактор, который не преодолевается ни развитием умений, ни развитием его навыков, ни его физической подготовкой, ни искусством владения оружия. Этот фактор может быть минимизирован, но не исключен полностью. Да, это фактор удачи. И когда встал вопрос о том, можно ли воздействовать на этот фактор – вот я думаю, с этим моментом и связано формирование идеи судьбы", – считает Винокуров.

Какие артефакты могут рассказать нам, современным людям, о жизни наших древних предков? Мы находим черепа, орудия труда и убийства и картины, изображающие процесс охоты. До сих пор исследователи не пришли к единому мнению, чем были эти достаточно примитивные рисунки и для чего они служили? Одни предполагают, что это своеобразные мишени, которые помогали охотнику тренироваться перед боем. Но тогда почему помимо животных, на которых шла охота, изображены люди? Другие причисляют рисунки к ранним проявлениям творческого начала человека. Но почему тогда на них обнаруживают удары от реальных камней, копий и стрел?

"Вот встает вопрос о значении этой картины. Прежде всего, мы сразу должны сказать, что есть охота реальная и есть охота на картине. Значит, есть охота реальная и есть воображаемая. Какова цель воображаемой охоты? Я думаю, именно повлиять на удачу, поскольку мы знаем, что у древних охотников была магия. Принцип магии – подобное воздействует на подобное, подобное притягивается к подобному, или, как сейчас говорят, клин клином вышибают. Поэтому чтобы была успешной реальная охота, нужно было провести ее в воображении или на картине", – рассказывает Винокуров

По одной из версий, люди в своем воображении будто становились персонажами с этой картины. Они действовали как будто от лица героев рисунка об охоте. Казалось, проведя бой со зверем мысленно, можно улучшить свою сноровку и на реальной охоте ничего плохого не произойдет.

Многие философы считают, что с этого момента начинает развиваться идея о том, что будущее и прошлое взаимосвязаны. Если человек считает, что прошлое – то, что уже свершилось, и его не изменить, то ничего не остается, как жить по законам фатума – будущее предопределено. Но если верить, что прошлое или хотя бы отношением к нему можно управлять, то и судьба становится управляемой, временами предсказуемой и даже может подвергаться серьезным коррективам. Именно таких взглядов придерживались наши далекие предки.

Подобно тому, как мы сегодня работаем со своими проблемами и страхами на приеме у психотерапевта, кроманьонцы побеждали неуверенность, отрабатывали навыки охоты и волю к победе, заставляя себя поверить в то, что они герои картины.

Фото: ТАСС/Валерий Бушухин

"Какую задачу ставят психотерапевты? Ты должен вспомнить какое-то событие в своей жизни, которое продолжает на тебя влиять, но находится за порогом сознательного восприятия и сознательной памяти. И вот с большим трудом через методы ассоциации, анализов сновидений, интерпретаций ошибок, оговорок, опечаток этого человека психотерапевт должен обнаружить ядро проблемы. И это ядро будет вскрыто в воспоминаниях. И он должен позволить пациенту это ядро осознать. И, как только он его понял, он освободился от влияния того, чего он не понимал. То есть перед нами действительно вспомнивший какое-то событие в своей жизни человек – это другой человек, чем тот, который не помнил об этом событии. Вот первый был подчинен судьбе, а второй – осуществил свой выбор", – пояснил Винокуров.

Выходит, еще в древности люди отказывались принимать судьбу как неизбежность. Уже тогда они пытались доступными способами повлиять на случай, удачу, рок. Казалось, что судьба – это, скорее, результат выбора и действий человека, чем непредвиденная и неизбежная данность, ниспосланная свыше.

Со временем отношение человека к своему месту в мире и смыслу жизни меняется вместе с появлением первых религиозных течений. С того момента, как в сознании людей появляются фигуры всемогущих богов, им все сложнее воспринимать судьбу как нечто, что можно изменить.

В античности человек находился под гнетом рока, фатума. Конечно, он мог принимать решения и делать выбор, но только если тот не противоречил планам богов. Мало кому могло прийти в голову идти против воли богов или оспаривать их решение. Всем было прекрасно известно, какая незавидная судьба ждет непокорных. Мало того, сами боги жили с оглядкой на законы, которые устанавливали еще более могущественные существа – богини судьбы. В древнегреческой мифологии они звались мойрами, в древнеримской – парками. Они не диктовали богам их действия, но воспринимались как необъяснимый закон природы – непредсказуемый и не всегда логичный. Даже всемогущие боги не могли пойти против воли случая и судьбы. Это сложное отношение человека к законам жизни стало основой для большинства античных пьес и материалом, который дает нам сегодня возможность судить о взглядах наших предков.

Несмотря на то что со времен существования Эллады и Древнего Рима прошли тысячелетия, люди не сильно продвинулись в вопросах изучения и трактовки понятия судьбы. Конечно, сегодня мы можем рассуждать шире и смелее, не боясь, что нас за это поразит молния разгневанного Зевса. Но и сегодня никто не может сформулировать четкую концепцию понятия "судьба". Много столетий это пытались сделать философы, поэты, религиозные деятели, генетики и даже физики. Пока безрезультатно.

"Я думаю, что нет абсолютных фаталистов и нет абсолютных эквилибристов, так назовем. Есть люди, склоняющиеся к одной точке зрения, но при этом оставляющие место для "бон шанс", есть те, которые считают: "А я сам себе закон. Я – начало и конец. А всего остального нет". Но рано или поздно они понимают, что есть все-таки и начало помимо него самого", – считает доцент Центра изучения религии РГГУ Алексей Юдин.

Мы начинаем задумываться о судьбе и неслучайности всего, что с нами происходит, когда сталкиваемся с необъяснимыми событиями и совпадениями. Кажется, что столь замысловатые петли жизни просто не могут образовываться сами по себе.

Совсем недавно интернет-сообщество обсуждало невероятный случай: кардиохирургу Роберту Кинкейду из "Мемориал Хоспитал" города Сакраменто предстояло провести непростую операцию на сердце одного пожилого пациента. В ходе беседы доктор узнал, что оперировать ему придется коллегу – врача-акушера, который к тому же проработал несколько десятков лет в его родном городе. Вернувшись домой, Кинкейд нашел медицинскую справку о своем рождении, которая была подписана Джимом Аффлеком – тем самым пожилым человеком, которому предстояло на следующий день лечь на операцию по протезированию сердечного клапана.

Фото: ТАСС/Валерий Матыцин

Роберт Кинкейд провел успешную операцию и подарил тому, кто 45 лет назад помог появиться ему на свет, еще не один год активной жизни. Круг замкнулся. Как объяснить такое почти кинематографическое совпадение? Обыкновенной случайностью? Или судьбой, которая искусно переплела жизни двух совершенно разных людей в тугой узел. Восточные религиозные течения в этом случае говорят о некоем воздаянии, карме: за добрые дела воздается позитивом и удачей, за дурные – бедами и трудностями. Причем неважно, когда это произойдет – в нынешней жизни или в следующих воплощениях.

"Есть понятие дхармы (дхарма – это космический закон), а карма – это то, что связывает дхарму с человеческой судьбой. Но при этом как бы можно представить себе, что все уже предопределено, все жестко, все пассивно. Ты в предшествующих перерождениях наработал отрицательную карму – и все, ты навеки погряз. На самом деле не всегда так. Остается все-таки судьба. Ты должен отрабатывать. У тебя есть шанс. Ты можешь вырваться из этого колеса сансары. Ты всегда можешь и должен что-то делать. То есть ты все равно делаешь свою судьбу", – рассказывает Юдин.

В восточных религиозных течениях человеку, безусловно, дается определенная свобода – свобода отработать свою карму, свобода проживать жизнь так, чтобы в следующем воплощении наслаждаться последствиями своих нынешних действий и решений. И все же над каждым довлеет бремя кармы – предначертанных заранее испытаний и проблем, которые посылаются человеку за проступки, совершенные в прошлых жизнях. Другой взгляд на свободу воли человека и предопределенность событий его жизни мы находим в христианской культуре.

"Все христианство на самом-то деле по большому счету – это просто следование за Христом. В принципе-то, конечно же, христианство у нас достаточно рациональная религия, как ни крути. На Западе более, на Востоке менее, но человеческий разум в свете благодати – за ним решающее слово. Но судьбы мы не увидим. То есть вот такого жесткого предопределения никакая традиционная христианская вера в ее исповедании, в ее практике не приемлет", – считает Юдин.

Немного по-своему трактовал законы, по которым должна разворачиваться жизнь и судьба христианина, Августин Блаженный. В его послании один грех мог определить всю дальнейшую судьбу человека.

Фото: ТАСС/Александра Мудрац

"К проблеме судьбы имеет отношение закон возрастания греха, который вводит Августин, а именно что ваш первый выбор будет диктовать вам следующий и т.д. И у Августина идея, что весь ужас вот этой греховности человека не в том, что он делает какой-то очень плохой поступок, в том, что он накапливает много нехороших мелких. И вот они-то, пусть даже незаметные, – они и формируют для него его фатум и предопределят, по Августину, распад его личности", – пояснил Владимир Винокуров.

К большой радости христианской паствы, традиционный подход к пониманию греха и его влияние на жизнь в целом гораздо мягче установленного Августином. Грех можно искупить, в грехах можно раскаяться и таким образом изменить свою судьбу. Гораздо четче и строже определяет жизнь, все события в ней, воздаяние и покаяние ислам. Чаще всего в исламских странах религия приобретает особенную форму влияния на человека. Это не просто духовное учение, это закон – системный и тотальный.

Иудаизм объединил в себе идею духовных постулатов, возведенных в закон, и в то же время идея очищения, стряхивания прегрешений в дни религиозных праздников. Решение кому жить, а кому умирать, кого наградить, а кого казнить выносит Творец – все в его руках. Но человек все же может очиститься, чтобы повлиять на это решение и, соответственно, на свою дальнейшую судьбу.

Религия дает нам варианты взглядов на жизнь, понимание судьбы, осознание свободы воли или ее отсутствие. По понятным причинам привести материальные доказательства той или иной религиозной точки зрения невозможно. Такие постулаты просто принимаются на веру. Другими принципами и довольно серьезной доказательной базой с подбором фактов и анализом конкретных событий обладает наука. С точки зрения ученых, человеческая судьба серьезно ограничена рамками законов нашего мира. Их невозможно изменить или игнорировать.

К примеру, каждый человек рождается и умирает – таков порядок. И не в наших силах его поменять. Но что определяет наши жизни помимо законов природы? Можем ли мы маневрировать на пути из точки А в точку Б? Одним из первых, кто попытался дать ответ на вопрос, до какой степени предрешены события в нашей жизни, стали физики. В XIX веке была популярна идея полного тотального детерминизма. Французский математик, механик и физик Пьер-Симон Лаплас был уверен, что, если бы можно было бы узнать положение и скорость всех частиц в мире в некий момент, мы могли бы со стопроцентной точностью предсказать все мировые события до конца существования Вселенной.

Теория Лапласа основывалась на сложных вычислениях и подтверждалась конкретными результатами – тем страшнее его современникам было осознавать весь ужас того подхода к пониманию мира. Ведь это означало, что жизнь каждого отдельно взятого человека, как и жизнь Вселенной в целом, предопределена заранее. Все изменило развитие науки и появление квантовой физики. Лапласу для предсказания каких-то физических событий или реакций требовалось определить положение и скорость заданных частиц. Для этого следовало их измерить. В классической механике это не представляет труда. Ученый проводит замеры и получает данные. При этом они никак не воздействуют на сам изучаемый объект.

Проще говоря, если вы решите определить точные географические координаты Ниагарского водопада, это никак не повлияет на их значение – они имели это значение до того, как вы решили произвести измерения, и будут иметь те же значения после. Разница лишь в том, что теперь они стали вам известны. Совсем иначе обстоят дела в квантовом мире. Любое взаимодействие с квантовой частицей коренным образом меняет ее исходное состояние, то есть как только мы попытаемся измерить какое-то ее значение, она тут же изменится.

Фото: ТАСС/Александра Мудрац

"Вы не можете абстрагироваться и, как в случае Ниагарского водопада, стоять в стороне и наблюдать за процессом. Хорошо известно выражение, что мы в этой жизни одновременно и зрители, и актеры. И вот в данном случае мы не можем над квантовой системой микроскопической просто подсмотреть, не изменив ее состояния. Мы в этом случае получим состояние более сложной системы, взаимные части которой взаимодействуют друг с другом. Это принципиально разное положение в классической механике и в квантовой", – считает заведующий лабораторией физики квантовых компьютеров Физико-технологического института РАН Юрий Богданов.

Квантовая физика каждым своим законом опровергает идеи детерминизма. Квантовый мир размыт. Мы не можем стопроцентно предсказать, что произойдет с нами в следующий момент и как мир будет развиваться. Квантовая физика высчитывает лишь вероятностное значение того или иного состояния, события или величины. Ученые убеждены: ничего не предопределено, все события вероятностны в определенных пределах.

Каждый из нас – часть невероятно сложной системы квантового мира, который меняется постоянно, ежесекундно, всякий раз, когда частицы взаимодействуют между собой. Более того, наш мир содержит в себе такое количество информации, которое не способен обработать ни один компьютер, даже если представить, что он питается всеми мощностями, существующими в нашей Вселенной. Все вокруг нас пронизано информацией, но мы не в состоянии ее воспринять и уж тем более хотя бы частично обработать. Поэтому ученые-физики уверены: представить существование некой системы, которая заранее просчитывает судьбы живых существ на земле, просто невозможно.

Наше будущее изменяется постоянно, и то, к чему мы придем в итоге, зависит только от нас самих. Как часто мы слышим выражение "не судьба" или, наоборот, "судьбой предначертано". Мы постоянно сталкиваемся с ситуациями, которые, казалось бы, совершенно необъяснимы с точки зрения здравого смысла и логики. Истории известны десятки случаев, когда люди внезапно принимали решения покинуть самолет или не плыть в круиз, а через несколько часов выяснялось, что их судно потерпело крушение.

Что отводит людей от катастроф? Возможно ли, что для каждого из нас уготованы свои персональные испытания и определен срок жизни? Действительно ли случаи счастливого спасения людей, решивших отказаться от какой-то поездки, носит массовый характер или это исключения?

Фото: ТАСС/Александра Мудрац

Ответить на эти вопросы взялась наука статистика. Американский социолог Джеймс Стаунтон проанализировал данные о железнодорожных и авиакатастрофах за несколько лет и выяснил, что все самолеты и поезда, потерпевшие аварию, обычно заполнены на 61 процент, тогда как благополучные – на 75 процентов и больше. Возможно, люди с наиболее развитой интуицией предчувствуют трагические события. Если согласиться с таким объяснением, то придется признать, что события будущего предопределены заранее и некоторым из нас просто удается заглянуть на шаг вперед. Подобным образом можно объяснить феномен ясновидения или предвидения конкретного будущего людьми с экстрасенсорными способностями.

Наука не может отрицать существование таких феноменов, хотя и объяснить их механизм она пока тоже не в состоянии. Сильнейших экстрасенсов не раз исследовали ведущие мировые ученые, но сделать вывод об их возможностях, достоверности и способах получения информации из предполагаемого будущего никому еще так и не удалось. С другой стороны, не так давно ученые пришли к выводу, что даром предвидения так или иначе обладает большинство из нас.

Международная группа исследователей провела необычный тест. Группе людей показывали различные фотографии. Большинство из них носило нейтральный характер, меньшая часть вызывала те или иные эмоции – как положительные, так и отрицательные. Состояние организма испытуемых замерялось в течение всего тестирования. Результаты эксперимента были невероятны. Испытуемые реагировали на фотографии на 10 секунд раньше того, как им их показывали. Их организм безошибочно определял, какой тип фотографии будет показан в следующий момент. Нейтральные фотографии не вызывали никаких реакций, эмоциональные – ускоряли сердечный ритм, увеличивали мозговую активность и объем циркулирующей крови.

Выходит, практически каждый из нас обладает даром предвидения, просто не умеет им пользоваться. Но если признать такую возможность, то придется смириться и с идеей существования предопределенного будущего. А если это действительно так, то встает пугающий каждого вопрос свободы собственной воли. Если все заранее предрешено, то зачем ежедневно мучиться проблемой выбора, зачем строить планы на будущее, переживать за наше завтра? Может, тогда вообще ничего не делать в этой жизни, а лишь ждать, куда нас приведет судьба? Однако большинство мыслителей и исследователей сходятся во мнении, что хоть мы и не выбираем свою судьбу, но маневрировать на пути, который нам кем-то предначертан, возможно.

Одной из известнейших предсказательниц XIX века была Шарлотта Кирхгоф. О ее способностях шла молва по всему Петербургу, а ее заключениям доверял сам царь. Фрау Кирхгоф гадала на картах, читала судьбу по ладони и кофейной гуще. Однажды на сеанс к гадалке попал Александр Сергеевич Пушкин с приятелями. Ее предсказаниям он тогда не поверил, как выяснилось позже – зря. Будь поэт чудь более суеверным и внимательным к деталям, возможно, его жизнь сложилась бы совсем иначе.

"Она ему рассказала все в деталях: что нужно опасаться блондина, чем это чревато и чем это ему грозит. Но при этом она сказала, что ему нужно, во-первых, бояться блондинов, во-вторых, она ему говорила, что в возрасте 37 лет ему нужно будет соблюдать очень большую осторожность – и в плане конфликтов, и в плане ссор, в плане каких-то необдуманных поступков. И, если он переживет вот это период благополучно (возраст 37 лет), дальше он доживет до глубокой старости – это то, что говорила Шарлотта Кирхгоф, на предсказания которой сейчас очень многие ссылаются, говоря о том, что все было детерминировано для Пушкина. То есть все-таки какой-то люфт и какая-то возможность что-то изменить – она, в общем-то, даже при этом существует, даже если говорить строго о судьбе", – рассказывает врач-психоневролог Наталья Ласкова.

Как не поверить в предначертанность событий, когда сталкиваешься с подобными историями. Вот еще несколько занятных фактов, которые заставят любого скептика задуматься и допустить, что все происходящее с нами – не случайно.

К примеру, вот поразительный факт из жизни Марка Твена. Писатель родился в 1835 году – в тот день, когда рядом с Землей пролетела комета Галлея, и скончался в 1910 году в день ее следующего появления около земной орбиты. В 2010 году мультимиллионер Джимми Хеселден – владелец компании, которой принадлежит право изобретения знаменитых самобалансирующихся самокатов с двумя колесами – погиб, сорвавшись с утеса в реку во время прогулки на своем же собственном двухколесном изобретении – сегвее.

А самой неубиваемой девушкой на планете считается Барбара Роля, живущая в польском городке Калиша. Ее занесли в Книгу рекордов Гиннесса, потому что она избежала гибели 127 раз. Ее игра со смертью началась в три года, когда Барбара выпала из окна пятого этажа, но благополучно приземлилась на кучу картонных коробок. С тех пор судьба ее испытывает на прочность постоянно: девушка побывала в четырех авиакатастрофах и семи автомобильных авариях, под ней проламывались пол и балкон, тонули катера, в ее присутствии взрывался газ – и это далеко не полный список того, что удалось пережить Барбаре.

Фото: ТАСС/Александра Мудрац

Можно по-разному относиться к идее предопределенности событий, которые ждут каждого отдельно взятого человека на жизненном пути. Но нельзя отрицать тот факт, что наша судьба начинает формироваться еще до нашего рождения.

Можно уверенно сказать, что как минимум частично наша судьба действительно предопределена генами. Они даются человеку раз и навсегда – от зарождения и до смерти. Они находятся в каждой клетке, и пока корректировать их мы не умеем. Еще в утробе матери формируются гены, которые определяют нашу внешность, пол и другие физические данные. Более того, в геноме человека заложены сотни возможностей и способностей, отклонений и болезней, которые могут реализоваться в течение жизни, а могут и спать до самого последнего дня.

Предначертано ли было Моцарту стать великим музыкантом или этого хотел и добился он сам, приложив весь свой талант, стремление и силы? Смог бы великий музыкант добиться таких высот, если бы родился в семье ремесленника и обучался бы этому мастерству? Генетики считают, что для реализации генетической информации нужны соответствующие условия. Чтобы узнать, что он великий полководец, Александру Македонскому потребовалась война. Без нее он был бы малоизвестной исторической личностью. И Моцарт не смог бы реализовать свою генетическую информацию, не будь у него музыкального окружения.

Пока что мы не можем с точностью объяснить, как и в каких конкретно условиях будет развиваться та или иная генетическая информация. Но можно с уверенностью констатировать, что наша генетика – основа, стержень, на который нанизываются остальные условия и события нашей судьбы. То есть наш геном содержит множество вероятностей будущего, но какая из них реализуется на самом деле, будет во многом зависеть именно от культурной и социальной среды, в которой нам предстоит развиваться.

"Я четко придерживаюсь одного мнения, что не может быть стопроцентной предопределенности. Судьба человека, может быть, в какой-то мере зависит от генов, но в очень малой степени. Она все-таки зависит от воли. Культура, вот вся социальная биологическая сущность человека – она создает его судьбу. И какой элемент больше будет оказывать влияние – фактор культуры или фактор генетический, зависит от случая. Возьмите двух близнецов: и у одного судьба пойдет по одному плану, у другого – совершенно по другому плану", – считает профессор кафедры генетики биологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Марлен Асланян.

Ученые считают, что самые громкие открытия в области генетики еще впереди. Совсем недавно люди смогли целиком расшифровать геном человека, и только сейчас начинают подходить к разгадке и чтению информации, заложенной в каждом гене.

Если мы научимся понимать и расшифровывать активность генов, сможем ли мы создавать идеальных людей, заменяя плохие гены на хорошие, добавляя по своему усмотрению таланты или способности к определенным наукам? Каждый родитель мечтает о том, чтобы его ребенок был самым способным, красивым и здоровым. Возможно ли будет заказывать внешность будущего ребенка, собрав, как из мозаики, его четкий генетический рисунок?

"Сама генетика – это наука стохастическая. Значит, существует так называемый генетический детерминизм. Мы вот надеемся на то, что расшифровка генома позволит нам прямо по заказу готовить брюнетов, блондинов. Ну, это, наверное, может быть, и можно. Или гениев создать. Или выдающихся математиков, музыкантов", – отмечает Асланян.

Попытки редактировать тот или иной набор генов проводятся уже сегодня. Ученые пытаются таким образом бороться с определенными болезнями. Но пока прогнозы не слишком утешительные. Изменение одного гена может привести к необратимым последствиям в организме и вызвать еще более серьезные проблемы со здоровьем. Так что мечта о выбранной себе судьбе все еще остается фантастикой.

Многие столетия тысячи ученых и мыслителей пытаются ответить на вопросы о загадках судьбы. И здесь интересно не только то, каков будет этот ответ и будет ли он найден вообще. Интересна еще и мотивация. Почему человека это так интересует? Что изменится в нашем понимании мира, если когда-нибудь эта загадка будет разрешена?

Фото: ТАСС/Александра Мудрац

"Давайте представим, что этот мир – это как машина, механизм, а тогда человек – винтик в нем, и он не может осуществить какое-то свободное движение, пока машина, по крайней мере, не поломается. Это вот у нас один вариант. Давайте представим себе второй вариант: человек абсолютно свободен, нет никакой машины, он всегда делает выбор, а потом этот выбор делает выбор его. То есть он действует свободно. Что мы имеем в обоих случаях? Как ни странно, и там и там он будет задаваться вопросом о смысле жизни. В первом случае, с машиной, он скажет: "Это совершенно бессмысленный вопрос. Все как идет – так и идет", а во втором случае этот вопрос будет полон смысла, но непонятен ответ. И тогда он попытается занять какую-то позицию посередине", – считает Владимир Винокуров.

Так уж устроена человеческая психика: чтобы двигаться вперед, нам нужна мотивация, задача, смысл. А смысл жизни появляется именно где-то на стыке двух полярных взглядов на проблемы судьбы и предопределенности. Мы балансируем между отношением к жизни как к написанному заранее сценарию и верой в то, что все в наших руках.