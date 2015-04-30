Столичные университеты МИРЭА и МИТХТ решили объединиться

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Московский государственный технические университет радиотехники, электроники и автоматики (МИРЭА) и Московский государственный университет тонких химических технологий имени Ломоносова (МИТХТ) будут реорганизованы, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к руководству МИТХТ.

"Ученые советы двух вузов приняли решение об объединении, в первую очередь оно направлено на повышение эффективности работы. Планируется, что объединенная структура будет носить название Российский технологический университет имени Ломоносова"", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что Минобрнауки утвердит объединение вузов уже в будущем месяце.

В этом году Минобрнауки уже неоднократно принимало решение о слиянии вузов. В январе Московский государственный индустриальный университет (МГИУ) стал структурным подразделением Московского государственного машиностроительного университета (МАМИ). В феврале комиссия министерства приняла решение о присоединении Московского гуманитарного государственного университета имени Шолохова к Московскому педагогическому государственному университету (МПГУ). Московский государственный университет экономики, статистики и информатики (МЭСИ) был присоединен к Российскому экономическому университету имени Плеханова.

В апреле Минобрнауки утвердило присоединение Российского государственного технологического университета имени Циолковского (МАТИ) к Московскому авиационному институту (МАИ).