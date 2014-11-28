Рособрнадзор запретил прием абитуриентов в еще один московский вуз

Фото: m24.ru
Рособрнадзор запретил прием абитуриентов в Институт языков и культур им. Льва Толстого, сообщает пресс-служба ведомства.
В вузе не соблюдали ряд основных требований. К примеру, отсутствовали документы, подтверждающие законность помещений, санитарно-эпидемиологические заключения, заключения о безопасности, электронная библиотека, условия для обучения людей с ограниченными возможностями и обеспечения обучающихся медицинской помощью, пояснили в Рособрнадзоре.
Институт языков и культур создан в 1994 году по инициативе и при поддержке правнуков Льва Толстого. По просьбе его родственников московское правительство присвоило вузу имя великого писателя.
Учебное заведение готовило лингвистов, регионоведов и культурологов. Студенты изучали английский, французский, немецкий, русский для иностранцев, турецкий, чешский, китайский и другие языки.
Ранее Рособрнадзор приостановил работу пяти московских вузов. Деятельность временно прекратили Гуманитарно-прогностический институт, Институт международных экономических отношений, Институт индустрии моды, а также Институт управления, экономики, права и искусства и Международный университет восстановительной медицины.
Как объяснили в ведомстве, все эти учебные заведения работали с нарушениями.
