Лекции недели: как победить ТВ-зависимость и поступить в лучший вуз

В галерее "На Каширке" расскажут о новых ролях современных художников. А в НИУ ВШЭ речь пойдет о том, какие телепрограммы и почему предпочитают смотреть россияне. Редакция сетевого издания M24.ru собрала самые интересные лекции недели.

Вторник, 25 марта

Лекция "Что смотрит российский телезритель" соберет тех, кому интересно, какие передачи пользуются популярностью у наших соотечественников, востребован ли на телевидении плюрализм, каков портрет современного российского телезрителя. В ходе мероприятия обсудят актуальные вопросы, один из которых - "Определяет ли зритель телевизионный контент или является заложником телевидения?"

Место: главное здание НИУ ВШЭ

Время: 18.30

Стоимость: бесплатно

Что можно узнать на лекции: как избавиться от ТВ-зависимости и выбирать качественный контент

Среда, 26 марта

Лекцию "Бульвары: инструкция по применению" проведет краевед Александр Можаев. Вас ждет импровизированная прогулка по Бульварному кольцу. Страстной, Петровский, Рождественский, Сретенский бульвары – у каждого своя история, свое кинематографическое, боевое прошлое. Краевед расскажет интересные факты о монастырях, расположенных в пределах Кольца.

Место: клуб-магазин "Читалка"

Время: 19.30

Стоимость: 350 рублей

Что можно узнать на лекции: чем прославились Страстной, Петровский, Рождественский и Сретенский бульвары

Четверг, 27 марта

Вопросы участия горожан в реформе ЖКХ, их права и обязанности, а также правила проживания в многоэтажных домах – все это обсудят на лекции "Добрососедство и ЖКХ".

На повестке дня – праздники, направленные на объединение жителей, способы защиты прав жильцов, полезный опыт создания доброжелательного социального климата в различных городах и странах.

Место: музей "Садовое кольцо"

Время: 18.30

Стоимость: бесплатно

Что можно узнать на лекции: как мирно сосуществовать с соседями по лестничной площадке

Пятница, 28 марта

О промышленном дизайне на примере автомобильной индустрии расскажет вице-президент Renault по дизайну Энтони Грейд. От эксперта вы узнаете, почему в компании такое значение придают дизайну машин, кто занимается его разработкой. В финале мероприятия гость ответит на вопросы аудитории.

Добавим, что в компании Renault Энтони Грейд трудится с 1988 года. В качестве члена Управляющего комитета Renault Евразия он поддерживает дизайнерскую деятельность Renault в России и консультирует отдел дизайна АВТОВАЗ.

Лекция пройдет на английском языке.

Место: DI Telegraph

Время: 19.30

Стоимость: бесплатно

Что можно узнать на лекции: как создается дизайн автомобилей Renault