Рособрнадзор запретил 10 столичным вузам принимать студентов

После проведенной в мае проверки московских частных вузов Рособрнадзор запретил прием студентов в 10 учебных заведений, сообщает пресс-служба ведомства.
Запрет распространяется на "Останкинский институт телевидения и радиовещания", "Московскую Высшую Школу Экономики – финансовый институт", "Институт менеджмента экономики и инновации", "Институт психологии и педагогики" и ряд других.
В Рособрнадзор отметили, что в вузах нет специально оборудованных кабинетов, не организовано питание студентов, а обучение шло с нарушениями охраны здоровья.
Полный список вузов, в которых запрещен прием студентов:
- Институт коммерции и права;
- Московская Высшая Школа Экономики – финансовый институт;
- Русский институт управления имени В.П. Чернова;
- Институт менеджмента экономики и инновации;
- Институт психологии и педагогики;
- Институт коммуникативных технологий;
- Институт практической психологии и психоанализа;
- Останкинский институт телевидения и радиовещания;
- Высшая школа психологии (институт);
- Академия МНЭПУ в части филиала в Орехово-Зуево.
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"Данная превентивная мера не ограничивает образовательную деятельность, вузы продолжают вести образовательный процесс", – отметили в ведомстве.
Напомним, в 2014 году был подписан закон, согласно которому Рособрнадзор получил полномочие приостанавливать или отзывать лицензии у вузов, если в рамках контрольно-надзорной деятельности в них были выявлены нарушения, несоответствия государственным стандартам.
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