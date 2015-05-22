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22 мая 2015, 11:12

Рособрнадзор запретил 10 столичным вузам принимать студентов

Рособрнадзор запретил десяти столичным вузам принимать студентов

После проведенной в мае проверки московских частных вузов Рособрнадзор запретил прием студентов в 10 учебных заведений, сообщает пресс-служба ведомства.

Запрет распространяется на "Останкинский институт телевидения и радиовещания", "Московскую Высшую Школу Экономики – финансовый институт", "Институт менеджмента экономики и инновации", "Институт психологии и педагогики" и ряд других.

В Рособрнадзор отметили, что в вузах нет специально оборудованных кабинетов, не организовано питание студентов, а обучение шло с нарушениями охраны здоровья.

Полный список вузов, в которых запрещен прием студентов:

  • Институт коммерции и права;
  • Московская Высшая Школа Экономики – финансовый институт;
  • Русский институт управления имени В.П. Чернова;
  • Институт менеджмента экономики и инновации;
  • Институт психологии и педагогики;
  • Институт коммуникативных технологий;
  • Институт практической психологии и психоанализа;
  • Останкинский институт телевидения и радиовещания;
  • Высшая школа психологии (институт);
  • Академия МНЭПУ в части филиала в Орехово-Зуево.

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"Данная превентивная мера не ограничивает образовательную деятельность, вузы продолжают вести образовательный процесс", – отметили в ведомстве.

Напомним, в 2014 году был подписан закон, согласно которому Рособрнадзор получил полномочие приостанавливать или отзывать лицензии у вузов, если в рамках контрольно-надзорной деятельности в них были выявлены нарушения, несоответствия государственным стандартам.

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