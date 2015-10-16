Форма поиска по сайту

Новости

Новости

16 октября 2015, 11:37

Общество

Рособрнадзор приостановил аккредитацию пяти московских вузов

Фото: ТАСС/Сергей Карпов

Рособрнадзор полностью приостановил госаккредитацию пяти негосударственных вузов в Москве, сообщает пресс-служба ведомства.

По результатам проведенных проверок действие госаккредитации было приостановлено в следующих учреждениях:

  • Московский институт юриспруденции
  • Московский институт предпринимательства и права
  • Московский институт физической культуры и спорта
  • Столичная финансово-гуманитарная академия
  • Московский гуманитарный институт имени Дашковой

Кроме того, полностью приостановлена аккредитация уфимского филиала Самарского государственного университета путей сообщения.

Также сообщается, что госаккредитация приостановлена частично по отдельным специальностям и направлениям подготовки в Чувашской государственной сельскохозяйственной академии, филиале Волгоградского государственного социально-педагогического университета в Михайловке, Уральском филиале Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова, а также в одном из филиалов Ижевского государственного технического университета им.Калашникова.

Отметим, что без государственной аккредитации вуз продолжит образовательную деятельность, однако не может проводить государственную итоговую аттестацию, выдавать документы об образовании и квалификации, образцы которых установлены Минобрнауки, а также предоставлять право на отсрочку от армии.

Всего в настоящее время действие госаккредитации приостановлено в 105 вузах и филиалах, в 62 - запрещен прием, в 16 - приостановлено действие лицензии. Действие лицензии прекращено при этом у семи вузов, и четыре полностью лишены госаккредитации.

вузы университеты аккредитация

Главное

