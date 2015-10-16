Рособрнадзор приостановил аккредитацию пяти московских вузов

Фото: ТАСС/Сергей Карпов
Рособрнадзор полностью приостановил госаккредитацию пяти негосударственных вузов в Москве, сообщает пресс-служба ведомства.
По результатам проведенных проверок действие госаккредитации было приостановлено в следующих учреждениях:
- Московский институт юриспруденции
- Московский институт предпринимательства и права
- Московский институт физической культуры и спорта
- Столичная финансово-гуманитарная академия
- Московский гуманитарный институт имени Дашковой
Кроме того, полностью приостановлена аккредитация уфимского филиала Самарского государственного университета путей сообщения.
Также сообщается, что госаккредитация приостановлена частично по отдельным специальностям и направлениям подготовки в Чувашской государственной сельскохозяйственной академии, филиале Волгоградского государственного социально-педагогического университета в Михайловке, Уральском филиале Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова, а также в одном из филиалов Ижевского государственного технического университета им.Калашникова.
Отметим, что без государственной аккредитации вуз продолжит образовательную деятельность, однако не может проводить государственную итоговую аттестацию, выдавать документы об образовании и квалификации, образцы которых установлены Минобрнауки, а также предоставлять право на отсрочку от армии.
Всего в настоящее время действие госаккредитации приостановлено в 105 вузах и филиалах, в 62 - запрещен прием, в 16 - приостановлено действие лицензии. Действие лицензии прекращено при этом у семи вузов, и четыре полностью лишены госаккредитации.