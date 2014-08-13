"Конкурс - это фикция". В вузах Москвы закончился набор бюджетников

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Столичные вузы закончили принимать абитуриентов на бюджетные отделения. В этом году на 56 бюджетных мест претендовали по 100 выпускников. Однако о том, какой был конкурс в вузах, говорить сложно - выпускники школ могли подавать документы одновременно в пять вузов и по трем специальностям. Поступление на платные отделения продлится до конца августа. M24.ru выяснил в ведущих вузах страны, сколько абитуриентов боролись за самые популярные специальности и сколько там было бюджетных мест.

В московских вузах завершился прием абитуриентов на бюджетные места

В МГТУ им. Н. Э. Баумана M24.ru рассказали, что половина студентов поступила на бюджет вне конкурса: победители олимпиад и те, у кого был договор с предприятием, на котором они потом должны будут отработать.

Всего в университете было 3 тысячи бюджетных мест. Число заявлений оказалось в восемь раз больше - 24 тысячи. Но в действительности в университет пришло гораздо меньше абитуриентов - 9,5 тысяч, поскольку многие подавали заявление сразу в пять вузов по трем специальностям. За каждое место боролись больше трех человек.

Самыми популярными оказались специальности, связанные с информационными технологиями и робототехникой: "Информационные технологии", "Робототехника и мехатроника", "Гибкие производственные системы", "Системы управления". На одно место по этим специальностям претендовали 27-30 человек.

"В последние годы повышается число заявлений на классические инженерные специальности, - добавил проректор вуза по учебной работе Борис Падалкин. – Прежде всего, выпускники поступают на инженеров-технологов, инженеров-конструкторов. Промышленность начинает оборачиваться лицом, потребность в этих людях есть". По этим специальностям конкурс составил около 15 человек на место.

В общей сложности на каждую специальность в вузе было выделено от 100 до 300 бюджетных мест. Помимо этого университет примет более 500 платников.

В МГУ на разных факультетах количество претендентов также сильно различается. На механико–математический факультет на 246 бюджетных мест заявление подавали 1291 абитуриент. На физическом факультете по программе бакалавриата было выделено 336 бюджетных мест, на которые претендовали 1113 человек. Биофак принял 156 бюджетников из 639 желающих.

На факультет журналистики поступали 877, но бюджетных мест там было всего 151. На один из самых востребованных факультетов – юридический документы подали 1695 человек, но бесплатно там будут учиться 246 абитуриентов. Один из самых высоких конкурсов на бюджетные места в МГУ был на факультете мировой политики по направлению "Международные отношения". На 11 бюджетных мест претендовали 531 человек.

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В Высшей школе экономики рассказали, что в этом году приняли 9 тысяч заявлений. Бюджетных мест было значительно меньше – 1949. Но из-за большого числа олимпиадников количество бюджетных мест увеличили до 2133. Помимо этого в вуз примут еще около тысячи платников.

Однако какой был конкурс среди поступающих, определить сложно. "Конкурс - это фикция из прошлых лет, - сказал заместитель председателя приемной комиссии НИУ ВШЭ Высшая школа экономики Григорий Канторович. - Люди подают заявления в пять вузов на три направления. Они участвуют в 15 конкурсах".

Самыми популярными в этому году оказались, как обычно, экономические специальности. Более востребованными стали также компьютерные: "Прикладная математика и информатика", "Программная инженерия" и "Инфокоммуникационные технологии". Так, по специальности "Прикладная математика" было около тысячи заявлений, а бюджетных мест всего 100. Но на них пришлось зачислить 147 олимпиадников и еще несколько выпускников по общему конкурсу. "Не менее четверти первоначальных цифр в Высшей школе экономики в течение многих лет выделяется под конкурс ЕГЭ, - пояснил Канторович. – Мы добавляем места за счет собственных финансов". Наименее востребоваными в вузе оказались гуманитарные специальности: философия, филология и история.

Огромное количество абитуриентов поступало и в Государственный университет управления. 9 тысяч человек подали 19 тысяч заявлений на очную форму, и еще 1852 человека – на вечернее отделение. В результате на бюджет приняли 552 абитуриентов на очную форму и 47 на вечернюю.

"Почти 100 % выпускников вуза поступают на работу по специальности, - отметил директор по связям с общественностью и рекламе ГУУ Вячеслав Космосов. В этом году большинство абитуриентов поступали на экономику и менеджмент".

Также популярными оказались специальности "Государственное и муниципальное управление" и "Управление персоналом". Наименее востребованными оказались технические специальности: "Прикладная информатика", "Математика" и "Инноватика" (новое направление на стыке экономики и техники; инноватор - специалист по управлению инновационными проектами и стратегическому развитию, умеющий писать бизнес-планы, находить инвесторов и т. д.) Университет не является техническим, и за этими знаниями абитуриенты в основном идут в специализированные вузы. Помимо этого, в ГУУ примут более 1200 платников.