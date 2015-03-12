МГУ занял 25 место в рейтинге вузов по версии Times Higher Education

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Московский государственный университет поднялся на 25 строчку в репутационном рейтинге университетов мира по версии британского издания Times Higher Education.

В сентябре МГУ попал в первую сотню вузов в репутационном рейтинге. Теперь столичный вуз поднялся сразу на три десятка позиций. Рядом с МГУ расположились Национальный университет Сингапура (24 место) и Университет Синьхуа (26).

При этом Санкт-Петербургский государственный университет впервые вошел в рейтинг, сразу попав в группу 71-80. Как отмечает THE, поскольку репутационный рейтинг влияет на итоги другого ежегодного списка этого издания – World University Rankings, от МГУ и СПбГУ можно ожидать роста и в октябрьском списке WUR.

Первое место рейтинга THE, как и в прошлом году, занял Гарвард. На второй строчке расположился Оксфорд, тройку лидеров замкнул Кембридж. Между тем Массачусетский технологический институт занял лишь четвертое место рейтинга.

Отметим, что до 2010 года Times Higher Education и британская консалтиногвая компания Quacquarelli Symonds (QS) вместе составляли рейтинг под названием World University Rankings. Затем компании прекратили сотрудничество.

Вместо одного рейтинга появилось два: THE World University Rankings от Times Higher Education и QS World University Rankings от Quacquarelli Symonds.

Последний ранжирует университеты по активности и качеству научной деятельности, по мнению работодателей и карьерному потенциалу, по уровню преподавания и интернационализации.