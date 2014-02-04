Детям-сиротам вернули льготы при поступлении в вузы

Фото: ИТАР-ТАСС

Президент России подписал указ, согласно которому дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, будут получать льготы при поступлении в вузы.

Соответствующие изменения внесены в федеральный закон "Об образовании".

"До 1 января 2017 года <…> право приема на обучение по имеющим государственную аккредитацию программам бакалавриата и программам специалитета в пределах установленной квоты при условии успешного прохождения вступительных испытаний распространяется также на детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", - говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Напомним, вступивший в силу 1 сентября 2013 года закон "Об образовании" лишил возможности детей-сирот быть зачисленными в вузы вне конкурса при условии успешного прохождения вступительных испытаний. Принятые сегодня поправки возвращают эти привилегии сиротам, однако только на три года.

Теперь до 1 января 2017 года дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, имеют право поступить на обучение по программам бакалавриата и специалитета на бюджетные отделения. При этом должны быть успешно сданы экзамены и соблюдена установленная квота (не меньше 10%).