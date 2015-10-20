Переход на летнее время не скажется на здоровье человека - глава Минздрава

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Перевод стрелок на час в одну или другую сторону никак не сказывается на здоровье человека. Об этом сообщила министр здравоохранения России Вероника Скворцова, комментируя инициативу Калининградских депутатов вернуть переход на "летнее" время.

"На самом деле, перевод на час в одну сторону или другую не сказывается практически на здоровье людей. Мы это сами прекрасно знаем, когда вылетаем, скажем, из России в Западную Европу. Мы туда прилетаем и начинаем жить по времени Западной Европы", - приводит слова Скворцовой "Интерфакс".

Ранее сообщалось, что депутаты Калининградской областной думы предложили вернуть ежегодный переход на зимнее и летнее время. Авторы законопроекта предложили перейти на летнее время уже 13 марта 2016 года.

Ежегодный переход времени был отменен летом 2011 года по инициативе Дмитрия Медведева,занимавшего тогда пост президента. Три года Россия жила по постоянному летнему времени. Однако в конце октября 2014-го страна перешла на постоянное зимнее время.