Врачи рассказали о причине смерти женщины после пластической операции

Следователи продолжают проверку по факту гибели женщины после пластической операции. Свои предположения высказали врачи и юристы, сообщает телеканал "Москва 24".

Замгендиректора по клинико-экспертной работе Института хирургии Михаил Павлюк рассказал о проведении внутренней проверки. Причинно-следственной связи между действиями сотрудников и смертью пациента, по его словам, не установлено.

48-летняя пациентка одной из клиник, расположенной по улице Ольховской, почувствовала себя плохо на следующей день после операции, которая прошла 11 марта. По информации СМИ, ей делали подтяжку век.

Женщину экстренно доставили в реанимацию, однако помочь врачи уже ничем не смогли. Как сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова, смерть могла наступить вследствие нарушения работы сердечно-сосудистой системы.

Точную причину смерти установит экспертиза, однако специалисты в области пластической хирургии не исключают, что к трагедии может быть причастен младший персонал клиники.

"Бывает такое, что сестра путает препараты. И вводится большая дозировка лидокаина. Бывает, скажем, так плохо подготовлен пациент, плохо сворачивается кровь и достаточно выраженное кровотечение", – рассказал челюстно-лицевой пластический хирург, доктор медицинских наук Ренат Ахмеров.

По его словам, через сутки после операции чаще всего возникает тромбоэмболия – образование тромба внутри сосудов внутри вен и попадание этого тромба в головной мозг, в сердце или легкие.

Как отметила пластический хирург Ольга Шемонаева, иногда пациенты утаивают свои заболевания или приносят поддельные анализы. "Если они приходят к нам с плохими анализами, мы отказываем, они могут пойти к другому хирургу, подделав анализы, который их возьмет, не зная всю цепочку", – рассказала врач.

На этот случай в клиниках всегда страхуются, предупреждая пациента о последствиях. "Главным условием медицинского вмешательства является взятие подписки с пациента. В этом бланке, как правило, подписываются все негативные последствия лечения", – отметил медицинский юрист Жанна Алтунян.

Возможность получить компенсацию у жертв пластической хирургии или их родственников появляется, по словам экспертов, только в случае установления факта врачебной ошибки, что бывает крайне редко.

[URLEXTERNAL=http://pravila.m24.ru//site/SeeInstruction/424]Как правильно лежать в больнице[/URLEXTERNAL]