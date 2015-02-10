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Общество

10 февраля, 19:33

Сеть мужских консультаций может появиться в столице

врачи медицина рак простаты мужские консультации

Фото: M24.ru

В Москве необходимо открывать мужские консультации, заявил главный уролог столицы Дмитрий Пушкарь. По его словам, прирост заболеваемости раком простаты в России за последние 10 лет составил 120%, пишет Агентство "Москва".

"К сожалению, более половины случаев рака простаты диагностируется уже на 3-4 стадии, когда опухоль вышла за пределы простаты. Я как главный специалист-уролог убежден, что нужна мужская консультация", - пояснил он.

При этом Пушкарь подчеркнул, что поставить диагноз на ранних стадиях можно с помощью простого анализа крови на ПСА (PSA, простатический специфический антиген) в любой поликлинике.

Он также рассказал, что около 3,5 тысяч мужчин с раком простаты ежегодно оперируют в Москве, более 350 из них - с помощью робота da Vinci.

"В нескольких московских стационарах существуют роботические программы, успешно применяемые в урологии, роботическая хирургия с помощью робота da Vinci. Современные методы позволяют мужчине после операции вести привычную полноценную жизнь, сохранив все функции организма, в том числе эректильную. Мы в Москве в 2014 году сделали около 3,5 тысяч операций, из них более 350 с помощью da Vinci", - рассказал Пушкарь.

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По его словам, чаще всего возраст пациентов - 55 лет и старше, поэтому медики рекомендуют мужчинам старше 50 лет ежегодно проходить профилактические проверки.

Пушкарь добавил, что более 85% мужчин, проживающих в Москве, как и в других российских регионах, имеют проблемы с эректильной функцией.

"Мы проводили исследования с помощью анкетирования мужчин в возрасте от 20 до 70 лет, и результаты показали, что эректильная функция в норме только у 10-15%. То есть практически у всех есть те или иные нарушения. Беспокоят ли они мужчин? Нет, большинство считают, что проблем нет, и не обращаются к врачам", - заявил врач, подчеркнув, что подобными проблемами обращаться к урологам нужно обязательно.

Отметим, что в феврале 2015 года в Москве проходит месячник мужского здоровья, приуроченный к Всемирному дню борьбы против рака. В его рамках 14 февраля москвичи смогут пройти бесплатное обследование по поводу различных заболеваний простаты во многих лечебных учреждениях города.

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