Россия потратит на ядерное оружие 100 миллиардов рублей

Фото: ИТАР-ТАСС

Министр обороны Анатолий Сердюков выступил на заседании Госдумы и озвучил данные по расходам на важнейшую составляющую госпрограммы вооружений — ядерный комплекс. До 2015 года на него будет выделено более 100 миллиардов рублей.

Кроме того, по словам Сердюкова, гособоронзаказ этого года будет выполнен полностью, пишет сегодня "Коммерсантъ".

На закупку ядерного оружия в 2013-2015 годах планируется потратить 29 миллиардов, 33 миллиарда и 38 миллиардов рублей соответственно. В 2012 году расходы на ядерный комплекс составили 27,4 миллиарда рублей.

В частности, известно, что к 2018 году Россия планирует создать новую баллистическую ракету. Новинка заменит тяжелую баллистическую ракету Р-36М2 "Воевода", известную на Западе под названием "Сатана".

Доля планируемых расходов на оборону в целом составит 2,1 триллиона в 2013 году, 2,5 триллиона в 2014-м, более 3 триллионов рублей в 2015 году. В 2012 году на эти цели было направлено около 1,9 триллиона рублей.

Всего в повестке доклада Сердюкова были определены 13 основных тем, которые были отправлены в Госдуму за неделю до заседания: выполнение гособоронзаказа, соцзащита, финансовое обеспечение и права военнослужащих, общее финансирование, международное сотрудничество, геополитические угрозы и др.

Генштаб подготовил доклад для министра в течение 2 недель, причем по ряду вопросов привлекались данные Государственного разведывательного управления.