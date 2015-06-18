Минобороны представило новые комплексы противовоздушной обороны

Фото: M24.ru/Лидия Широнина

В распоряжение войск воздушно-космической обороны поступят радиолокационные системы и комплексы нового поколения. Они будут обеспечивать противовоздушную оборону Москвы и области, сообщает пресс-служба ведомства.

Комплексы "ВВО", "Небо-УМ", "Каста 2-2" и "Подлет-К1" были представлены в рамках форума "Армия-2015". Кроме того, до конца 2015 года на вооружение поступит около 10 новых комплексов средств автоматизации радиотехнических подразделений "Фундамент-1" и радиолокационных станций системы ПВО "Подлет-К".

Сейчас в арсенале радиотехнических полков, несущих боевое дежурство по противовоздушной обороне Москвы, находится около 20 новейших радиолокационных станций "Всевысотный обнаружитель". Станции способны одновременно распознавать более 100 целей различных классов - самолетов, вертолетов и ракет на дальности до 400 км на всех высотах.

В пресс-службе также отметили, что в 2020 году на вооружении будет уже 80% новых радиолокационных станций и комплексов. Также полностью заменят комплексы средств автоматизации.

В подмосковном военно-патриотическом парке "Патриот" начал работу Международный военно-технический форум "Армия-2015". На мероприятии продемонстрировали инновационные идеи и достижения в сфере высокотехнологичного производства.

Форум продлится до 19 июня. 16 июня в нем приняли участие военные специалисты и представители оборонно-промышленного комплекса, а с 17 июня мероприятие открыто для всех желающих.

Так, 18 июня гостям форума "предложат пострелять из гранатометов и порулить подлодкой в 3D. Третий день выставки посвящен тестированию тренажеров всех видов войск.